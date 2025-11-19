La conexión de la eólica marina coruñesa incluye una inversión de 109 millones

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dibujado en la Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte 2025-2030 un esquema específico para dar salida a la futura generación de energía de los parques eólicos marinos que están previstos frente a la costa de A Coruña. El presupuesto es de 109 millones y se prevén dos nuevas subestaciones, 81 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión y casi 500 kilómetros de líneas reforzadas. Este esquema gira en torno a un nuevo gran nudo de 400 kV, Ardora, cerca de Meirama, y a la conexión de este con Abegondo y el eje de alta tensión que recorre el norte de la comunidad.

El corazón del dispositivo será la nueva subestación de Ardora a 400 kV, que se incorpora como nodo de transporte en el norte de Galicia. Desde allí partirá un doble circuito Ardora–Abegondo a 400 kV, concebido como columna vertebral que enlaza el futuro hub de evacuación de renovables del norte con la subestación de Abegondo, uno de los grandes cruces de la red gallega. Abegondo, a su vez, se refuerza en dos niveles. Por un lado, la planificación ya prevé una nueva subestación Abegondo de 220 kV y ampliaciones tanto en 220 como en 400 kV.

La conexión con la costa y el área urbana de A Coruña se articula a través de un nuevo eje Abegondo–Eirís a 220 kV, también en doble circuito. El proyecto combina unos 17 kilómetros de nueva línea aérea de 220 kV entre ambas subestaciones con dos tramos de cable de unos 12 kilómetros cada uno, también a 220 kV, entre Eirís y Abegondo. La subestación de Eirís también se amplía. En la práctica, este corredor crea el camino eléctrico por el que circulará hacia la red general la energía que llegue a tierra procedente de los futuros parques eólicos marinos, aunque el documento no fija aún puntos concretos de llegada de los cables submarinos.

Embudo

Para que este nuevo embudo no colapse, el plan actúa a lo largo de todo el anillo de 400 kV del norte gallego. Se prevé la repotenciación de las líneas de 400 kV entre Mesón do Vento, As Pontes, Boimente y Xove, con lo que se refuerza el gran eje que vertebra la franja cantábrica de Galicia. En paralelo, se repotencia también la línea Mesón do Vento–Belesar a 220 kV, que canaliza los flujos hacia el interior. En conjunto, se contabilizan unos 206 kilómetros de repotenciación en 400 kV y 86 kilómetros en 220 kV, casi 500 kilómetros de líneas reforzadas para aumentar el techo de transporte desde la costa norte hacia el resto de la comunidad y de la península.

Los plazos de ejecución están escalonados. Las actuaciones 'blandas' (monitorización dinámica en Lousame–Santiago y Regoelle–Mesón do Vento) se sitúan para el año que viene. Le siguen las repotenciaciones de las líneas Mesón do Vento–Belesar a 220 kV (2027) y Boimente–Mesón do Vento y Boimente–Xove a 400 kV (2028), que elevan la capacidad del anillo norte antes de que llegue el grueso de la nueva generación.

El gran salto llega en 2030, con la puesta en servicio de la nueva subestación Ardora 400 kV, sus ampliaciones, el doble circuito Ardora–Abegondo 400 kV, las ampliaciones en Abegondo 220/400 kV y el corredor Abegondo–Eirís a 220 kV, tanto en línea aérea como en cable. Es decir, la red interior que permitirá evacuar la eólica marina del norte coruñés no estará plenamente desplegada hasta el final del horizonte de planificación que es 2030.

En el conjunto de Galicia, la propuesta de desarrollo de la red de transporte para los próximos cinco años moviliza una inversión superior a los 350 millones de euros, con más de 300 kilómetros de nuevas líneas, repotenciaciones y cambios de tensión, y una decena de nuevas subestaciones, además de actuaciones en otra docena de instalaciones existentes. La provincia de A Coruña concentra algo más de la mitad de ese esfuerzo, con 193 millones, y dentro de esa cifra se encuadra el paquete de 109 millones ligado de forma directa a la futura conexión de la eólica marina frente a su costa norte.

Este refuerzo de la red interior se diseña en paralelo al mapa marítimo que fija el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). El documento identifica cinco zonas con alto potencial para la eólica marina en Galicia: NOR-1, frente a Vigo, con 117 kilómetros cuadrados de superficie; NOR-2 y NOR-3, en la vertical de la costa de A Coruña, con 1.086 y 112 kilómetros cuadrados, respectivamente; y NOR-4 y NOR-5, frente al litoral lucense, con 77 y 236 kilómetros cuadrados. Las dos áreas centrales, NOR-2 y NOR-3, son las llamadas a convertirse en el principal escaparate de la eólica marina gallega.

Una decena de proyectos

Sobre este tablero se han ido situando los proyectos que distintas empresas promueven frente a la costa coruñesa. En el polígono NOR-2, en la Costa Ártabra, figuran el parque Nordés, con 1.200 megavatios (MW) y 80 turbinas de 15 MW cada una, y Atlántico 2, de Repsol, que plantea 1.575 MW mediante 105 aerogeneradores también de 15 MW. A ellos se suma O Boi, de Invenergy, con 552 MW y 24 máquinas de 23 MW, además de Elawan NOR2 (495 MW y 33 turbinas) y Galwind, de Cobra, con 1.000 MW y 68 aerogeneradores en un área al norte de cabo Ortegal. Solo en esta zona NOR-2, la potencia proyectada supera los 4.800 MW.

En el polígono NOR-3, situado entre la Costa Ártabra y la ría de Ortigueira, el listado de iniciativas incluye Atlántico 3, también de Repsol, con 645 MW y 43 aerogeneradores de 15 MW, emplazado frente a las costas de Cedeira y Cariño. Elawan NOR3 replica el esquema de 495 MW y 33 máquinas en un cuadrilátero de 112 kilómetros cuadrados entre la Costa Ártabra y la ría de Ortigueira, mientras que Breogán, de Capital Energy, propone 510 MW con 34 aerogeneradores entre las zonas NOR-3 y NOR-4, al noreste de Ferrol y frente a Ortegal, en el límite entre A Coruña y Lugo. Galwind se extiende en ese entorno de cabo Ortegal, con evacuación prevista hacia Xove y Sabón, solapándose entre NOR-2 y NOR-3, según la documentación disponible.

En conjunto, los proyectos vinculados a los polígonos NOR-2 y NOR-3 suman más de 7.400 MW de potencia frente a la costa coruñesa y el límite con Lugo, muy por encima de la horquilla de entre 1.000 y 3.000 MW de eólica marina que la hoja de ruta estatal prevé instalar en toda España en 2030.