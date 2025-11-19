Galicia impulsa nuevas oportunidades empresariales en China

Galicia refuerza la cooperación con China para impulsar nuevas oportunidades empresariales con la participación en el Encuentro de Empresas Europeas de Fabricación Avanzada organizado en la ciudad de Chongqing.

La directora del Igape, Covadonga Toca, ha destacado el interés «mutuo» por abrir nuevas vías de cooperación en sectores de alto valor añadido y por impulsar iniciativas que generen oportunidades de negocio tanto en Galicia como en China.

Esta iniciativa de intercambio económico y comercial, organizada por el Grupo CITIC y por el Gobierno Municipal de Chongqing, reúne durante varios días a autoridades locales, directivos de empresas y representantes empresariales internacionales.