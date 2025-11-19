Iberdrola entrega en Bilbao sus Premios Globales al Proveedor del Año

Iberdrola ha celebrado en la Torre Iberdrola, su sede corporativa en Bilbao, una nueva edición de los Premios Globales al Proveedor del Año, un encuentro al que han acudido socios de la compañía procedentes de países como España, Reino Unido, Portugal, Croacia, Corea y Países Bajos. En esta edición, los galardones —que han reunido a representantes de más de un centenar de empresas colaboradoras— se han estructurado en seis categorías. El Premio Especial Proveedor del Año ha recaído en la británica KIRBY, aliado estratégico de Iberdrola en la modernización de la red eléctrica del Reino Unido.

Dentro del objetivo del Grupo de avanzar hacia un sistema energético más eficiente y resiliente, el reconocimiento en la categoría de Digitalización y Nuevas Tecnologías ha sido para AWS Amazon (Estados Unidos), mientras que el premio a la Innovación ha distinguido a la española Electrotécnica Arteche Hermanos.

En el ámbito del desarrollo industrial y la generación de empleo, Iberdrola ha premiado a NKT Cables Portugal como Mejor Proveedor Fabricante de Equipos y al Grupo de Arquitectura y Obra Civil SL – GAROC (España) como Mejor Proveedor de Obras y Servicios.

Bajo el enfoque de impulso a la competitividad y la sostenibilidad, la compañía ha otorgado el premio en la categoría de Implicación a la austriaca Andritz Hydro y el de Sostenibilidad a la empresa croata KONČAR – Distribution and Special Transformers Inc.

En la ceremonia han participado, entre otros directivos, Pedro Azagra, CEO global de Iberdrola, y Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España. Azagra ha subrayado que “estos galardones reflejan nuestro compromiso con una cadena de suministro sólida, innovadora y sostenible. Reconocemos el papel esencial que desempeñan nuestros proveedores para avanzar en la electrificación. Una estrategia que Iberdrola lleva más de dos décadas liderando bajo la presidencia de Ignacio Galán, para promover un sistema energético autosuficiente, seguro y competitivo, capaz de responder a los retos globales y generar valor en cada territorio donde operamos”.

La compañía destaca que su red de suministro le permite planificar con certidumbre sus inversiones y abordar con garantías sus planes de electrificación basados en energías renovables, redes inteligentes y almacenamiento.

Un plan inversor para acelerar la electrificación

Iberdrola presentó el pasado septiembre en Londres su nuevo plan transformador 2025-2028, que contempla inversiones por 58.000 millones de euros, de los que cerca de dos terceras partes se orientarán a Estados Unidos y Reino Unido. De esa cantidad, 37.000 millones se destinarán al negocio de redes eléctricas y 21.000 millones a proyectos de generación renovable y actividades con clientes.

Estas inversiones se traducirán en compras por valor de 65.000 millones de euros a una red de 20.000 proveedores que sostienen 500.000 empleos en todo el mundo. Además, la empresa prevé incorporar 15.000 nuevos profesionales a su plantilla en los próximos cuatro años y realizar una contribución fiscal de 40.000 millones de euros a las arcas públicas de los países en los que opera.