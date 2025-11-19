SEGÚN EL MINISTERIO DE VIVIENDA
El precio de la vivienda rompe los máximos históricos de la burbuja inmobiliaria
En el último año, el coste de adquirir una casa se ha disparado más de un 12%
El precio de la vivienda ha superado oficialmente quince años después los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria. Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el coste de adquirir una casa es ya de media de 2.153 euros por metro cuadrado —equivalente a pagar más de 172.000 euros por un piso tipo de 75 metros cuadrados—, importe que supera los 2.101 euros por metro cuadrado alcanzados en el primer trimestre de 2008.
En los últimos doce meses, de media los precios han subido un 12,1%, mostrando una clara aceleración en sus crecimientos, ya que acumulan ya cuatro trimestres con alzas de doble dígito. Según los datos públicos, solo en los últimos tres meses el coste de comprar una vivienda ha aumentado un 2,9%. Tanto en datos interanuales como intertrimestrales, todas las comunidades autónomas presentan ascensos —salvo Ceuta y Melilla en los últimos tres meses—, muchas de ellas incluso de doble dígito en el último año.
(Próxima ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»
- Joaquín y Maribel, un matrimonio de A Coruña que deja su herencia en vida: «Por si algún día uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Cómo cargar un coche eléctrico en A Coruña: «Es la única forma de que te salga rentable»
- Una grúa especial para colocar la espectacular cúpula del multiusos de Bastiagueiro
- El portero que dejó Primera División por el Fabril y que ha encontrado su sitio en Ceuta
- El gesto de un joven seguidor del Celta que genera admiración hasta en la afición del Deportivo