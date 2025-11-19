Un proyecto de Abanca crea prótesis en 3D a partir de redes de pesca
Un proyecto solidario liderado por la marca de banca digital de Abanca, B100, junto a la empresa de impacto ambiental Gravity Wave y la entidad social española Ayúdame 3D, ha conseguido crear por primera vez un filamento cien por cien reciclado a partir de redes marinas del Mediterráneo, con el que desarrollar prótesis en 3D para personas con discapacidad.
Tras convertir las redes de pesca recuperadas de los fondos marinos en un plástico útil, el proyecto, presentado este martes en Madrid, entra en su segunda fase tras seis meses desde su creación, en la que espera impactar en «el máximo público posible» que necesite las prótesis en los 50 países con los que colabora Ayúdame 3D. El material está basado al cien por cien en redes de pesca sin ningún aditivo.
