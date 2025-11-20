Inditex suma 17 tiendas de su programa for&from

Inditex ha abierto una segunda tienda de Zara Home for&from en Vila do Conde (Portugal ), con el objetivo de reforzar su compromiso con la inclusión social y profesional de personas con discapacidad, alcanzando un total de 17 tiendas de este formato en España, Portugal, Italia y México.

Inditex ha explicado que desde 2002, han generado oportunidades laborales para casi mil personas con diferentes discapacidades y más de 9 millones de euros para proyectos sociales de las diferentes organizaciones gestoras.