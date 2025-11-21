La alicantina PLD Space desvela el secreto: así es la primera unidad del cohete Miura 5

PLD Space vuelve a hacer historia. La compañía ilicitana ha desvelado hoy la primera unidad integrada de su nuevo lanzador, el Miura 5, que será el primer cohete de una compañía privada europea capaz de transportar carga comercial al espacio.

La firma creada por Raúl Torres y Raúl Verdú cumple así con el hito que se había marcado de tener listo el nuevo vehículo para realizar las pruebas definitivas a finales de este año, con la intención de iniciar la campaña de lanzamiento en el primer trimestre del próximo año. España se situará así a la vanguardia de este sector en Europa, algo que muy pocos hubieran firmado hace solo unos años.

Tras haber ido probando -calificando, en lenguaje técnico- los distintos subsistemas que componen el cohete, esta primera unidad permitirá realizar los tests necesarios del conjunto de elementos y lo hará en condiciones reales, con el objetivo de reducir al máximo el riesgo en vuelo y garantizar la fiabilidad del vehículo antes de su primera misión en 2026.

Elementos clave

En concreto, esta unidad QM1 servirá para calificar dos elementos clave del lanzador. Por un lado, la segunda etapa del Miura 5 -la que se enciende una vez alcanzada la altura necesaria y agotado el combustible de la primera- que se someterá a un ensayo de destrucción en Estados Unidos para validar el funcionamiento del sistema de terminación de vuelo (FTS). Es decir, para verificar el funcionamiento de las cargas explosivas que irán a bordo del vehículo y que deben destruir el lanzador en caso de anomalía en vuelo.

Los propulsores del Miura 5. / PLD SPACE

Por otro lado, también se llevará a cabo un Wet Dress Rehearsal (WDR) sobre la primera etapa del cohete. Se trata de una prueba completa de carga de propelentes que replica todos los escenarios de cargas estructurales durante la fase de llenado de propelentes y presurización, según explican desde la firma. Este ensayo es esencial para validar el comportamiento de las estructuras en operaciones reales.

En tiempo récord

"Presentar nuestra primera unidad integrada de Miura 5 es la prueba de que nuestro modelo funciona: integración vertical, infraestructura propia y una filosofía basada en probar, aprender y mejorar. Esta combinación nos permite avanzar más rápido que nunca sin renunciar a la fiabilidad, que es lo que realmente marca la diferencia en este sector", destaca Raúl Torres, CEO y cofundador de PLD Space.

Este hito llega en un momento clave para la compañía, que prevé completar tres unidades integradas del Miura 5 en un plazo de apenas cinco meses. A finales de diciembre estará lista una segunda unidad de calificación y, en el primer trimestre de 2026, PLD Space presentará el cohete de vuelo que viajará a Kourou para la campaña de lanzamiento. Una "cadencia inédita de desarrollo en Europa", según afirma la compañía, que refuerza la posición de PLD Space como la empresa que ha desarrollado un lanzador orbital en menos tiempo, tan solo dos años, y con los máximos estándares de calidad.

El desarrollo, fabricación y campaña de calificación del nuevo cohete está avanzando de manera robusta gracias a su modelo de integración vertical, la herencia tecnológica de Miura 1 -el primer cohete que lograron lanzar con éxito en octubre de 2023- y la capacidad industrial propia de la firma.

En esta imagen se aprecia las dimensiones de la aeronave. / PLD SPACE

En paralelo a este QM1, la compañía continúa ejecutando los ensayos de calificación del resto de subsistemas en sus instalaciones de pruebas en Teruel con ensayos de motores integrados en el nuevo banco de tres celdas, validación estructural de tanques, interetapa, pruebas de la aviónica, o ensayos de otros elementos como los mecanismos de separación y retención de la cofia.

Centro de lanzamiento

En simultáneo, progresa la obra civil del complejo de lanzamiento en el Centro Espacial Guayanés (CSG), con avances en las zonas de lanzamiento, preparación del vehículo y centro de control. De esta forma, PLD Space se convertirá en la primera empresa privada que volará desde el área de ELM-Diamant del histórico puerto europeo, propiedad del CNES.

"El avance en simultáneo de todos los subsistemas de Miura 5 pone de manifiesto la solidez de nuestra estrategia industrial y nuestra capacidad para abordar cualquier desafío con rapidez, calidad y eficiencia en costes. Este enfoque integral garantiza los más altos estándares de fiabilidad y competitividad, consolidando a PLD Space como referente en Europa y reforzando la reputación de excelencia tecnológica que hemos construido a lo largo de los años", afirma Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space.

Otra perspectiva del Miura 5. / PLD SPACE

Esta primera unidad de calificación de Miura 5 consolida el ritmo hacia el primer vuelo de demostración, previsto para 2026, y refuerza la posición de PLD Space como actor clave en el acceso europeo al espacio. Un lanzamiento que permitirá a España formar parte del selecto grupo de 10 países con capacidad autónoma e independiente de acceso al espacio. Asimismo, Miura 5 cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, con fondos de la Unión Europea – NextGenerationEU, en el marco del PERTE Aeroespacial, gestionado por el CDTI.

Pendientes de la ESA

La difusión de estas primeras imágenes del Miura 5 se produce a tan solo unos días de la conferencia interministerial que la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) celebrará en Bremen. En ella, la compañía ilicitana opta a hacerse con unos fondos de hasta 169 millones de euros para sus nuevos desarrollos, lo que le permitirían avanzar más rápido en el diseño y fabricación de su nueva familia de cohetes, los Miura Next, que serían de mucha mayor capacidad, lo que le daría opción a competir con empresas como Space X.

Además, PLD Space también se encuentra en medio de una ronda de financiación de 130 millones de euros.