La basura plástica afecta al mejillón gallego y disminuye su productividad

La industria del mejillón es vital para la costa gallega. Su producción, y todo lo que le puede afectar a este molusco bivalvo, se mira con lupa y no son pocos lo estudios al respecto. A ellos se suma ahora uno nuevo, pilotado por investigadores del CSIC en Vigo, y que ha revelado que las basuras marinas plásticas, en concreto los macroplásticos, afectan al crecimiento del mejillón y, por lo tanto, a la productividad de las bateas. En concreto, merman su tasa de filtración, que se reduce hasta un 65%, y también la de respiración.

En el marco del programa internacional GAME, personal investigador del Instituto Español de Oceanografía y del Instituto de Investigacións Mariñas colaboró con miembros de las universidades de Málaga y Cádiz y otros organismos internacionales para este proyecto en la ría de Vigo. Se alargó durante cuatro semanas y los hallazgos mostraron que las películas de polietileno (como bolsas comerciales) y filamentos de nailon (sedal de pesca) pueden modificar procesos fisiológicos clave del mejillón.

Según el estudio, altas concentraciones de nailon (el polietileno mostró efectos «más moderados») afectan a las tasas de respiración y filtración, además de dificultar la estabilidad de las estructuras que forman. Así, apuestan por incorporar los macroplásticos a la gestión y estudio desde una perspectiva ecosistémica. Según el estudio, los macroplásticos no afectan tanto a la supervivencia como a la productividad en sí del mejillón. «Se reduce bastante, hasta un 65%, la tasa de filtración. No se muere, pero con una baja de tasa de filtración y de respiración se ve que el individuo va a crecer menos, va a tener menos productividad», reconoce Eva Cacabelos, técnica del IEO-CSIC de Vigo y coautora del estudio .