La Cámara de A Coruña forma en IA y habilidades de gestión

La Cámara de Comercio de A Coruña refuerza la competitividad empresarial con un programa de cursos presenciales y online sobre IA, Lean manufacturing, Excel avanzado, oratoria y negociación, dirigidos a pymes, autónomos y emprendedores. La formación, bonificable por Fundae, se impartirá hasta final de año y los interesados se pueden inscribir en la web de la cámara.