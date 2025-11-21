La Cámara de A Coruña forma en IA y habilidades de gestión
Lugar
La Cámara de Comercio de A Coruña refuerza la competitividad empresarial con un programa de cursos presenciales y online sobre IA, Lean manufacturing, Excel avanzado, oratoria y negociación, dirigidos a pymes, autónomos y emprendedores. La formación, bonificable por Fundae, se impartirá hasta final de año y los interesados se pueden inscribir en la web de la cámara.
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Ingresada grave una vecina de Abegondo tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija
- Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: 'Queremos sacar partido a las fincas de la comarca
- De C. Tangana a Linda Evangelista: personalidades de la moda, el diseño y la arquitectura, en A Coruña invitadas por Marta Ortega
- Rechazado el recurso de Oleiros contra el área residencial y comercial de O Seixal
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»