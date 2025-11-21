El Ibex 35 abre con pérdidas del 1,28% ante el miedo de una burbuja en la IA

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con fuertes descensos del 1,28%, lastrada por el temor persistente en los mercados a una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial (IA), pese a los sólidos resultados presentados esta semana por Nvidia.

En los primeros minutos de negociación, el Ibex 35, principal índice del mercado nacional, ha perdido la cota de los 15.800 puntos y se sitúa en 15.784,2 enteros tras ese retroceso del 1,28%. De este modo, las ganancias acumuladas en el año se recortan hasta el 35,93%.

El parqué español vuelve así a los números rojos, en línea con las caídas registradas en la sesión anterior en Wall Street y en los mercados asiáticos durante la madrugada.

En el plano empresarial, CaixaBank ha ejecutado el 99,70% de su recompra de acciones en la vigésima tercera semana del programa, cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pondrá en marcha otro plan de recompra, el séptimo, por hasta 500 millones de euros, una vez concluya el actual.

Por su parte, el consejo de administración de Faes Farma ha aprobado el pago de un dividendo en efectivo a cuenta de los resultados de 2025 de 0,041 euros por acción, que se abonará el próximo 12 de enero y al que la farmacéutica destinará en total cerca de 12,8 millones de euros.

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 7,9% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, tasa más de cinco puntos superior a la del mes anterior y la más elevada desde abril del año pasado, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).