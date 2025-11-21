Manuel García, presidente de Greenalia tras la muerte de José María Castellano
A Coruña
El consejero delegado (CEO) de Greenalia, Manuel García Pardo, ha sido nombrado presidente de la compañía en relevo del empresario José María Castellano, fallecido el pasado mes de septiembre.
El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publica este cambio en la sociedad de renovables coruñesa, en el que también figura que el consejero dominical Pablo Castellano Vázquez pasa a ser secretario de Greenalia. José María Castellano, quien fue consejero delegado de Inditex y presidente de Novagalicia Banco, falleció en septiembre. Manuel García Pardo es el principal accionista de Greenalia (94% del capital) y ya había sido presidente antes de Castellano.
