Mariano Arenillas: «Los gallegos son conservadores y muchos están perdiendo dinero»

Mariano Arenillas, responsable de DWS —la gestora de fondos de Deutsche Bank— para España y Portugal, de visita en A Coruña, defiende que el nuevo escenario macroeconómico es «constructivo». Ve crecimientos positivos en las grandes economías y tipos de interés normalizándose. A la vez, advierte de riesgos en la geopolítica y en algunos segmentos bursátiles, especialmente en tecnología. Desde esa óptica mira a Galicia, una comunidad muy ahorradora donde, a su juicio, se está perdiendo rentabilidad por exceso de cautela. Su receta: usar más los mercados de capitales, diversificar carteras y cubrir el riesgo de divisa fuera del euro.

En una comunidad tan ahorradora como Galicia, ¿qué consejo daría a quien quiere empezar a invertir sin sobresaltos?

Galicia es conservadora, más de ahorro que de inversión, y muchos gallegos están perdiendo dinero. Los depósitos se pagan por debajo del 2% mientras la inflación ronda el 3%, así que se pierde poder de compra. Mi recomendación es reflexionar sobre el ahorro acumulado y las necesidades de liquidez a uno, tres y cinco años. Lo que no vaya a hacer falta en los próximos tres años se puede plantear invertirlo.

¿Y cómo debería dar ese primer paso un ahorrador conservador?

No se trata de lanzarse a la bolsa tecnológica, sino de avanzar hacia la renta fija, ajustando la duración de los bonos al momento en que voy a necesitar el dinero. Mantener depósitos a pocos meses si no voy a usar ese dinero es ineficiente. Sin asumir riesgos desmesurados se puede obtener más de los mercados de capitales, y las entidades están haciendo formación mientras los costes de inversión caen.

¿Cómo describiría el nuevo escenario de mercado tras la caída de la inflación y la normalización de tipos?

A nivel macroeconómico el escenario es constructivo. Se esperan PIB positivos, con Europa creciendo y Estados Unidos recuperando ritmo. La situación de tipos en Europa y Estados Unidos se ha normalizado y esperamos que siga esa senda, apoyando el crecimiento. Es un entorno razonable, pero la geopolítica sigue siendo la gran incógnita que puede alterar estas dinámicas.

¿Dónde ve ahora las principales oportunidades y riesgos para el inversor?

Para un perfil moderado, una cartera razonable sería tener alrededor de un 40% en renta fija de bajo riesgo, principalmente bonos de crédito de empresas europeas de grado de inversión y vencimientos por debajo de cinco años. Una parte puede estar en liquidez o fondos monetarios para aprovechar correcciones. En renta variable hay que tener Estados Unidos, la mayor bolsa mundial, pero con un peso moderado y complementado con Europa, que ofrece valoraciones más razonables.

¿Le preocupan las valoraciones de la tecnología estadounidense y de los gigantes de la inteligencia artificial?

Sí, son valoraciones exigentes. Mientras en Europa las acciones se pagan a unas 16 veces los beneficios, en el mercado estadounidense se sitúan alrededor de 26 veces, muy condicionadas por las llamadas siete magníficas vinculadas a la inteligencia artificial y la digitalización —Nvidia, Google, Tesla, Microsoft...—. Nvidia, por ejemplo, capitaliza hoy más de tres veces el PIB español; son cifras que dan vértigo, aunque de momento está batiendo sus previsiones. Además, muchas tecnológicas anuncian compras masivas de sus chips y, a la vez, reciben inversión de Nvidia. Estamos ante una tecnología nueva que exige grandes centros de datos muy intensivos en datos y electricidad y lo que ocurra con estas empresas nos afectará a todos porque pesan mucho en los índices. Por eso defendemos diversificar y no concentrar en exceso la cartera en este tipo de valores.

En este contexto, ¿qué consejo práctico daría para mejorar una cartera en 2026?

Las inversiones fuera de Europa deberían cubrir el riesgo de divisa. Pensamos que el euro se va a fortalecer frente a otras monedas y, si no cubrimos ese riesgo, al recuperar la inversión es probable que recibamos menos euros. Por eso recomendamos cubrir la divisa en las inversiones fuera del área euro de cara a 2026.