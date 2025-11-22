Hiperxel prevé ingresar 35 millones y abrirá almacenes en A Coruña

Treinta toneladas de gambón, otras tantas de vieira, diez de buey, 5.000 kilos de rape y 8.000 más de pulpo. Esas serán las cantidades de algunas de las principales especies con las que Hiperxel reforzará sus arcones esta Navidad, con el objetivo de exprimir su tercera campaña invernal desde que LMR Logística asumió las riendas de la emblemática cadena gallega de congelados, salvándola de la quiebra que protagonizó su anterior gestión. El objetivo es facturar 1,5 millones de euros a lo largo de las festividades, en las que como es tradicional suele crecer el consumo de productos del mar, y acercarse a los siete millones de euros a cierre de año, un 15% más. Pero la firma ya piensa en 2026 y una de las prioridades es centrarse en las aperturas de nuevos almacenes, con el foco en A Coruña y Santiago.

La compañía cuenta actualmente con seis establecimientos de este estilo en Ourense, Padrón, Lugo (dos), Ferrol y Poio del total de 23 locales que regenta en toda Galicia, donde en este último año ha cerrado tres tiendas de barrio que intentó reflotar tras retomar la actividad al no dar los resultados esperados por el cambio demográfico. Hoy son menos las clientas mayores en la ciudad, y la estrategia pasa por abrir negocios de mayor tamaño y que dispongan de aparcamientos en el extrarradio de los núcleos urbanos, relativamente accesibles y cómodos para llegar, comprar y marcharse. El conjunto del grupo Hiperxel —en el que se integran LMR Logística, Alaskamar, Scal y Manuel Cibeira e Hijos— espera alcanzar los 35 millones de euros de facturación en 2025, entre un 3% y un 4% más que hace un año en el mejor de los casos. La cadena de congelados se está proveyendo de los gigantes del sector pesquero (Profand, Nueva Pescanova, Iberconsa y Wofco) para contar con todo el pescado y marisco necesario: espera superar los 100 millones de toneladas distribuidas estas fiestas. Y al mismo tiempo está abordando la renovación de su flota de vehículos —cerca de 40 automóviles entre camiones, furgonetas y coches del personal comercial— con la incorporación de modelos híbridos, entre otras inversiones que están ejecutando.

A mayores está la sala de elaborados que posee el conglomerado empresarial, unas instalaciones que finalmente estrenará el año que viene para poder pasar del formato a granel a envasados más pequeños —pensando en los hogares unipersonales y concretamente en los jóvenes— , y allanar así el camino hacia los productos de quinta gama —aquellos que han sido elaborados y cocinados—. Traducido al anglosajón: ready to food (listo para comer). Pero la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación también se rentabilizará pronto en la nueva gama de salsas —alguna compuesta a partir de algas marinas— que su personal ha creado. Se comercializarán en la red de tiendas de la firma gallega.

Esta será la tercera campaña navideña de Hiperxel, rescatada por el empresario ourensano Manuel Cibeira a finales de 2023, como adelantó Faro, del mismo grupo que LA OPINIÓN, después de que la compañía cayese en concurso de acreedores tras la gestión de su anterior propiedad, dirigida por el tándem de Eusebio Novas Hay y Juan José Villamizar. Una crisis que reventó un negocio de más de 100 locales y 300 trabajadores, de los cuales 70 fueron recuperados por la nueva administración.