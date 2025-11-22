El nuevo centro logístico en Parc Sagunt de Tempe, filial de Inditex, toma forma

El nuevo centro logístico de Tempe, filial de Inditex, en Parc Sagunt en Valencia empieza a ser una realidad. En los últimos meses, los trabajos han avanzado considerablemente, por lo que ya es perfectamente visible el armazón exterior de las instalaciones y también la estructura metálica del almacén automatizado por el que en un futuro pasarán los millones de pares de zapatos que la compañía fabrica y distribuye para todas las marcas de Inditex.

Desde la firma participada al 50% por el grupo gallego de moda y el empresario ilicitano Vicente García confirman que las obras avanzan «a buen ritmo», por lo que se mantiene el calendario previsto. Es decir, que el nuevo centro entrará en funcionamiento a lo largo de 2026, probablemente en el segundo semestre del año.

Serán las cuartas instalaciones de la compañía, tras la sede central y los dos centros logísticos que Tempe tiene en el Parque Empresarial de Elche, desde los que, hasta la fecha, la firma se encarga de suministrar dos veces por semana a cada una de las 5.000 tiendas de Inditex en todo el mundo.

280.000 metros de parcela

Fue en el año 2019 cuando trascendió que la firma ilicitana había adquirido por 31 millones de euros una parcela de 280.000 metros cuadrados en Parc Sagunt, con la intención de reforzar su capacidad logística, ante la expansión de su negocio. Sólo desde el año 2015, Tempe ha elevado su cifra de negocio en más de un 44 %, al calor de la expansión de las diferentes marcas de Inditex -Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, Zara Home y Stradivarius- por todo el mundo.