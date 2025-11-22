Safetop acelera desde Oleiros su expansión a más de una quincena de países

Safetop nació en 1990 en un pequeño local de A Coruña, cuando Enrique García e Ismael Losada comenzaron a vender vestuario de trabajo y equipos de protección que ellos mismos repartían en tiendas locales. «Desde el principio vimos la necesidad de ofrecer equipos de protección personal adaptados a los profesionales industriales, mejorando el confort, el diseño, el ajuste y la respuesta a los entornos de riesgo», recuerda Beatriz Ríos, directora de desarrollo corporativo de la compañía.

La empresa fue creciendo de forma orgánica, apoyada en distribuidores y usuarios profesionales que confiaron en sus productos para mejorar la seguridad en el trabajo. La crisis de la construcción de 2009 obligó a la firma a diversificar y a entrar en nuevas industrias. «Ese periodo nos empujó a adaptarnos a una demanda cada vez más exigente, a ampliar catálogo y a situar la innovación como un valor clave», apunta.

Diferentes productos de protección de la marca coruñesa. | L. O.

El último salto llegó en 2023, con la entrada de la firma de inversión gallega Luceiro Capital como socio estratégico. «Su incorporación refuerza nuestra visión de crecimiento sostenible y nos permite acelerar la expansión internacional de la compañía», resume Ríos.

Hoy, Safetop suma más de 35 años de trayectoria, tiene su sede en el polígono de Iñás en Oleiros, dispone de más de 5.000 metros cuadrados de almacén y un equipo de unos 30 profesionales en la central, además de 27 comerciales repartidos entre España, Portugal y otros mercados. La empresa cerró 2024 con una facturación superior a los 14 millones de euros y un catálogo de más de 1.200 referencias.

Safetop acelera su expansión a más de una quincena de países desde Oleiros

El salto decidido al exterior se apoya en esa base industrial y logística construida desde A Coruña. «Estamos inmersos en una fase de expansión internacional ambiciosa, con el objetivo de posicionarnos como una marca europea de referencia en el sector de los EPIs (equipos de protección individual)», explica Beatriz Ríos. El plan 2025-2027 busca consolidar la presencia en la región europea y abrir camino en mercados con potencial en equipos de protección, como África, Oriente Medio y Próximo o Latinoamérica.

Fruto de esa orientación internacional, en el último año Safetop ha comenzado a operar en mercados tan dispares como Qatar, Bahréin, Suiza o Ecuador. «Hoy estamos presentes en más de 15 países», destaca Ríos.

La estrategia se apoya en una red de distribuidores especializados y socios locales. «Nuestra cadena de suministro está enfocada en la eficiencia logística y la fiabilidad, y distribuimos exclusivamente a través de una red consolidada de distribuidores autorizados y socios estratégicos en cada mercado», señala.

Para acompañar ese despliegue exterior, Safetop está reforzando su presencia en ferias internacionales y digitalizando su catálogo. «Utilizamos herramientas como renders 3D de nuestros arneses y productos técnicos, que permiten mostrar a distancia el valor diferencial de nuestros diseños y facilitan la venta en mercados donde todavía no estamos físicamente presentes», explica Ríos.

La innovación es uno de los argumentos que la empresa exhibe en esa expansión. Safetop fabrica y diseña sus propios EPIs, con foco en la ergonomía y el confort del usuario profesional. «No se trata solo de cumplir la norma, sino de que el equipo sea usable, cómodo y pensado para el uso real diario, incluso en entornos exigentes como trabajos en altura o anticaídas», subraya.

En los últimos años, la firma ha desarrollado soluciones digitales como Safetop Connected, que incorpora tecnología NFC en los EPIs para gestionar de forma digital la identificación del usuario, los certificados o las revisiones. También ha lanzado Safetop Monitor, una aplicación para el control de stocks, caducidades y trazabilidad completa de los equipos.

A esto se suma un bot basado en inteligencia artificial, actualmente en desarrollo, que permitirá a distribuidores y clientes resolver dudas técnicas o normativas en tiempo real. «Será una nueva capa de servicio digital, disponible 24/7, que facilitará el trabajo tanto en ventas como en atención al cliente», avanza Ríos.

La internacionalización también ha tenido un efecto transformador en la organización interna. La sede de Iñás concentra la logística y la atención a clientes nacionales e internacionales, y el crecimiento exterior está tirando del empleo. «Cada vez estamos incorporando más personal, impulsados por el aumento de facturación y por el propio proceso de internacionalización, que exige reforzar exportación, soporte técnico multilingüe, marketing digital e innovación de producto», explica.

Perfiles de trabajadores

Safetop combina perfiles de almacén y logística con técnicos en normativas de seguridad, personal administrativo, comerciales y expertos en marketing. A ello se suman nuevos perfiles digitales, como especialistas en programación o tecnología. «Somos conscientes de que la captación de talento técnico especializado es un reto en muchas zonas industriales, por eso apostamos por la formación interna y la colaboración con centros educativos y profesionales de la zona», indica Ríos.

En su hoja de ruta para los próximos años, la compañía fija tres grandes ejes: innovación de producto, expansión internacional y transformación digital. En el primer apartado, el foco estará en EPIs de alto valor añadido, especialmente sistemas anticaídas, protección en altura y soluciones conectadas. En internacionalización, el plan prevé intensificar la entrada en mercados como Italia, Polonia y Latinoamérica.

El tercer pilar es la digitalización, con mejoras en la web, en los sistemas de gestión interna y en las herramientas de servicio posventa. «A nivel operativo, queremos fortalecer nuestra capacidad logística desde Oleiros, ampliar el equipo humano en áreas clave y mejorar nuestros sistemas para ganar eficiencia», explica Ríos.

Con esa combinación de raíces locales e impulso exterior, Safetop encara una nueva etapa. «Aspiramos no solo a exportar productos, sino a consolidar la marca Safetop como sinónimo de innovación, seguridad y fiabilidad a nivel global», concluye Beatriz Ríos.