Gestán, el laboratorio coruñés de economía circular que transforma el 80% de los residuos

Gestán nació en A Coruña al calor de una crisis ambiental —el derrumbe del vertedero de Bens— y hoy se ha convertido en uno de los grandes laboratorios de economía circular de Galicia. El grupo trata casi 300.000 toneladas de residuos al año y logra valorizar alrededor del 80%, transformándolos en áridos, biocombustibles y materias primas que vuelven al ciclo productivo. Al mismo tiempo, acelera en innovación, digitalización e inteligencia artificial para acercarse al objetivo del vertido cero. Y lo hace desde Arteixo, con una empresa familiar que ha hecho de la sostenibilidad y del cuidado del talento interno su principal ventaja competitiva.

El origen del grupo está íntimamente ligado a la historia reciente de la ciudad de A Coruña. «Hasta mediados de los noventa todos los residuos de la urbe terminaban en el vertedero de Bens, hasta que en el año 1996 el vertedero se derrumba, fallece una persona, la contaminación llega al mar y la sociedad empieza a tomar conciencia de la situación», recuerda Luz Pardo, CEO de Gestán. Aquel accidente fue el detonante para que la familia Pardo, que ya operaba en el sector a través de Contenedores Pardo, apostase por invertir en plantas de gestión de residuos de construcción y demolición en Santa Icía (Arteixo) y Sobrado dos Monxes.

Reciclaje de residuos de construcción. | L. O.

Desde entonces, el grupo ha crecido y se ha diversificado en tres grandes líneas: gestión integral de residuos, tratamiento de aguas y producción y distribución de biocombustibles sólidos. «Nuestro modelo de negocio se apoya en la economía circular», subraya Pardo. Bajo el paraguas de Gestán conviven firmas centradas en la valorización de residuos y el tratamiento de aguas, y Biomasa Forestal, dedicada al pellet de madera y otros biocombustibles.

La evolución de la compañía se refleja en las cifras del año pasado. Según los datos aportados por la empresa, el grupo cerró el ejercicio con una facturación de 34,7 millones de euros y una plantilla de 118 personas. En sus centros gallegos, Gestán alcanza una tasa media de valorización del 80% en las plantas de Santa Icía y Nostián, de las que salen cada año decenas de miles de toneladas de árido y astilla reciclados para su reintroducción en la construcción y en diferentes usos industriales. En paralelo, Biomasa Forestal produce y comercializa decenas de miles de toneladas de pellet y otros biocombustibles, que sustituyen a combustibles fósiles en calefacciones y procesos industriales.

«Lo que buscamos es el mayor índice de circularidad real», insiste la ejecutiva. «Al final se trata de poner en valor los residuos», añade, convencida de que el residuo solo es tal si no se gestiona adecuadamente. Esa visión ha llevado a Gestán a implicarse en proyectos de innovación que buscan nuevas soluciones para materiales complejos que hoy acaban en vertedero. Entre ellos, Smart2Reduce, que aplica visión artificial e impresión 3D al reciclaje de residuos de construcción y demolición, o Valorix, centrado en recuperar materias primas críticas como el magnesio o el fósforo a partir de corrientes líquidas complejas.

Innovación

La innovación, subraya Pardo, «ha formado parte del ADN del grupo desde sus inicios», pero ahora se refuerza con un plan de transformación digital que incluye la revisión de procesos «para identificar casos de uso de la automatización o de la IA generativa» y una segunda fase orientada a integrar esas soluciones en la operativa diaria. El objetivo es ganar eficiencia, mejorar la trazabilidad de los residuos y disponer de más datos para tomar decisiones en tiempo real.

La apuesta por el crecimiento no se limita a la tecnología. El plan estratégico de Gestán se apoya en cinco ejes: equilibrio entre crecimiento y rentabilidad; diversificación de sus tres grandes líneas de negocio (residuos, aguas y biocombustibles); digitalización y eficiencia tecnológica; expansión geográfica —con especial atención a la zona sur de Galicia— y compromiso con las personas y el buen gobierno. «Estamos en un sector que nos va a requerir importantes inversiones, pero queremos que ese crecimiento sea sostenible y constante», apunta la CEO.

En el capítulo de personas, la compañía presume de estabilidad: en 2024 registró una rotación del 1,1% de la plantilla, una cifra muy baja en un mercado cada vez más tensionado. «Nuestra actual directora general fue una persona que empezó hace 24 años con nosotros con contrato de prácticas hasta poder ser hoy la directora general», relata Pardo. Esa cultura de promoción interna se complementa con medidas de conciliación y flexibilidad que buscan facilitar la vida de los equipos en un negocio exigente y muy pegado al territorio.

«Al final tenemos que ser atractivos, competimos en un mercado muy competitivo para atraer talento hoy en día y mantenerlo», admite la directiva. Para retenerlo, Gestán apuesta por la formación continua y por implicar a los equipos en los proyectos de innovación.

Con el foco puesto en el vertido cero, la empresa mira a los próximos años con una mezcla de prudencia y ambición. Por un lado, pretende reforzar su posición en Galicia con nuevas capacidades de valorización y alianzas estratégicas en residuos y aguas; por otro, quiere consolidarse como actor relevante en la cadena de valor de la biomasa y los biocombustibles a nivel nacional. «Nuestro reto es seguir creciendo sin perder la cercanía con el territorio», concluye Luz Pardo. El desafío no es menor: gestionar cada vez más residuos, recuperando más recursos y generando más empleo.