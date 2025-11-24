Abanca refuerza su posicionamiento en Portugal tras culminar la integración de EuroBic

Abanca ha completado la integración de EuroBic y da por finalizado de manera definitiva el proceso iniciado en julio del año pasado, fecha en la que se cerró el acuerdo de compraventa.

La entidad bancaria ha informado este lunes de que durante el fin de semana tuvo lugar la integración jurídica, la migración tecnológica del negocio de EuroBic a la plataforma Abanca y el cambio de marca en las oficinas y cajeros, las últimas acciones del proceso de integración que quedaban por ejecutar.

Así, el banco, informa un comunicado, abre nueva etapa en Portugal con el objetivo de reforzar su posición en el mercado portugués e ibérico.

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez, ha celebrado esta operación porque, a su juicio, "nos proporciona una plataforma para seguir creciendo en Portugal de manera orgánica, posicionándonos como una entidad de referencia para las empresas y los particulares a través de un modelo de banca innovador y altamente tecnológico".

"La calidad de nuestro equipo en el país, que acredita un profundo conocimiento del mercado portugués sumada a nuestras capacidades y enfoque especializado, nos permiten llegar a segmentos claves en nuestra estrategia a través de una propuesta de valor diferencial", ha explicado el consejero delegado, Francisco Botas.

La de EuroBic es la integración de mayor alcance de las diez que Abanca ha realizado en los últimos diez años, acreditando su capacidad de planificación y ejecución en este tipo de operaciones.

Los clientes de EuroBic operan ya con normalidad en la nueva plataforma y las oficinas integradas el pasado fin de semana lucen ya la enseña Abanca como única marca.

En todas las fases desarrolladas en los últimos dos años en el conjunto del proceso de integración han trabajado 700 personas organizadas en 13 equipos, con una cifra de 410.000 horas de trabajo y 3.350 tareas completadas.

La nueva etapa que el banco abre en Portugal también supone cambios societarios y de gobernanza: Abanca desarrolla su actividad en el país de forma exclusiva a través de la sociedad Abanca Portugal, S.A. y Pedro Pimenta será el presidente de la Comisión Ejecutiva de la entidad resultante de la integración y máximo responsable del banco en el país.

Tras la integración, Abanca gestiona en Portugal un volumen de negocio de 20.635 millones de euros (8.757 millones en crédito a la clientela, 9.159 millones en depósitos de la clientela y 2.718 millones en recursos fuera de balance) y cuenta con una red comercial de 230 puntos de venta distribuidos por todo el país.