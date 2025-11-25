Adolfo Domínguez cierra su primer semestre en beneficios en 15 años
REDACCIÓN
Adolfo Domínguez ha cerrado el primer semestre del ejercicio 2025/26 (marzo-agosto) con un incremento de la facturación del 5,4%, hasta alcanzar los 65 millones de euros, y un beneficio neto de 0,1 millones, el primero en este período desde 2010. La cifra de negocio anual del último ejercicio completo se sitúa en 136,5 millones de euros.
La mejora de la rentabilidad se refleja en un Ebitda de 8,3 millones, un 37,2% más que en el primer semestre de 2024, el nivel más alto desde 2010. Este resultado se apoya en un margen bruto del 58% y en la gestión eficiente de los gastos operativos, así como en la rentabilidad de mercados clave como Europa, México y otras regiones internacionales, incluidos Medio Oriente y Latinoamérica.
Al concluir el semestre, Adolfo Domínguez cuenta con 368 puntos de venta en 50 países, seis más que en agosto de 2024.
