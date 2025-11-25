Apecco y los sindicatos pactan el nuevo Convenio de Construcción

La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco) ha firmado junto con UGT y CCOO el nuevo Convenio Colectivo de la Construcción de A Coruña para 2025 y 2026. Este acuerdo afecta a más de 40.000 trabajadores del sector y refuerza el compromiso de las partes con la estabilidad y el desarrollo del sector.

En materia salarial, el convenio establece una subida acumulada superior al 8%: para 2025 se aplicará un incremento del 3,5% sobre las tablas salariales de 2024, con una revisión previa del 0,4%, con efectos desde el 1 de enero de 2025. Para 2026, se aprobó un aumento del 3%, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2026. El abono de atrasos y nuevos incrementos podrá realizarse desde la firma del acuerdo, fijándose como fecha límite un mes después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. El convenio recoge mejoras en las aportaciones al Plan de Pensiones. Para 2025 se aplicará un incremento resultante de la revisión del 0,4% del salario de 2024, más un aumento del 0,5% del salario en 2025. Para 2026, las aportaciones subirán un 0,25% del salario, con efectos desde el 1 de enero de 2026. Estas cantidades se calculan sobre las tablas salariales del año correspondiente, excluyendo los pluses extrasalariales. Asimismo, se han fijado las dietas y pluses para 2026: dieta completa, 37 euros/día; media dieta, 15 euros/día; desgaste de herramientas, 0,90 euros/día; y locomoción, 0,26 euros/km.