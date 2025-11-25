Una de cada cinco nuevas jubilaciones en Galicia todavía es de menores de 65

En el conjunto de España se cursaron 274.843 altas de jubilación entre enero y septiembre de este año, según las cifras oficiales de la Seguridad Social. De este total, más de 49.300 personas (18%) sufrieron un recorte en sus prestaciones al serle impuesto un coeficiente reductor. Esto es, se jubilaron antes de la edad ordinaria —ahora está en los 66 años y 8 meses— y se les ha aplicado una penalización. No importa que ya hubiesen cotizado lo que le correspondía o que se hubiesen tenido que dar de baja en el mercado laboral de manera involuntaria: el sistema aplica estos castigos para, sobre el papel, desincentivar los retiros prematuros o las antes recurridas prejubilaciones masivas en grandes empresas. Con todo, y en este mismo periodo, más del 21% de las nuevas jubilaciones computadas en Galicia correspondieron a personas de menos de 65 años. En concreto, fueron 3.437 nuevos jubilados de menos de 65 de una suma absoluta de 15.966. Pontevedra, con una ratio superior al 24%, es la provincia con los retiros más precoces de la comunidad; la de Ourense, con una edad media de jubilación que ya supera los 66 años, está en el extremo opuesto.

Hay varias modalidades de jubilación anticipada, entendida como la que se produce antes de la edad ordinaria. Además de la que sufre ese recorte por el coeficiente reductor, existe el retiro con bonificación, la jubilación especial a los 64 años o la parcial. Pongamos por caso que una persona trabajadora ya ha cotizado más de 41 años al sistema pero todavía no ha alcanzado la edad de jubilación: si decide adelantar su retiro dos años (24 meses) sufrirá una penalización del 17% en su prestación, y ésta será del 5% en caso de que adelante el retiro un año.

Es una cuestión controvertida sobre la que acaba de pronunciarse el Congreso, de hecho, gracias a la iniciativa de la Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar (Asjubi40). Reclaman que los trabajadores que hayan contribuido al sistema durante más de 40 años no sufran ningún recorte en sus pagas; lo llevó a debate Podemos y no registró votos en contra. Ahora bien, aunque la proporción de altas de jubilación de menores de 65 años todavía es muy elevada, es cierto que está descendiendo a marchas forzadas. A cierre de 2021, también de acuerdo a los datos oficiales del Ejecutivo, en Galicia equivalían al 29,5% de todas las nuevas prestaciones por retiro de la vida laboral; en la provincia de Pontevedra alcanzaban el 33%.

Cuantías

Lo que también es significativo es el importe de las pensiones medias de los beneficiarios de menos de 65 años, notablemente más alto que el promedio absoluto. Desde enero se dieron de alta 245 pensiones de jubilación en Galicia de personas de entre 58 y 61 años, ambos incluidos: la paga media es de 1.875 euros, frente a los 1.477 euros del conjunto de todas las prestaciones que se empezaron a pagar este año.

A día de hoy en la comunidad se pagan más de 11.600 pagas de jubilación a extrabajadores de 55 a 64 años: su pensión media es de 1.981 euros mensuales. Aquí entran en acción casuísticas singulares como profesionales del régimen del mar o de actividades de especial penosidad que permiten una jubilación más temprana y están vinculadas, en muchos casos, a altas retribuciones.