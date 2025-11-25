Defensa compra a Urovesa todoterrenos por 11 millones
Santiago
El Ministerio de Defensa ha encargado a Urovesa el suministro de vehículos pesados todoterreno por 11,27 millones. La operación se enmarca en el programa de modernización del sistema de misiles antiaéreos NASAMS. El NASAMS es un sistema de defensa aérea de alcance medio-bajo y alta movilidad que el Gobierno considera esencial para reforzar la protección antiaérea y complementar otros equipos de mayor cota.
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- Arranca el nuevo parking de la travesía de Arteixo: 79 plazas y un mes de obra
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- Deportivo - Ceuta, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
- Purificación Ramos, medio siglo de servicio a la ciudadanía en A Coruña: «Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te vas a ir?»
- El Deportivo utiliza la fórmula Yeremay con Eddahchouri: la cláusula para salir y los clubes ya conocen su cuantía
- Los veteranos del Deportivo se reúnen en la cena anual
- A Coruña, un plató para series y películas: 17 producciones audiovisuales rodadas este año