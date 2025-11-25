Defensa compra a Urovesa todoterrenos por 11 millones

El Ministerio de Defensa ha encargado a Urovesa el suministro de vehículos pesados todoterreno por 11,27 millones. La operación se enmarca en el programa de modernización del sistema de misiles antiaéreos NASAMS. El NASAMS es un sistema de defensa aérea de alcance medio-bajo y alta movilidad que el Gobierno considera esencial para reforzar la protección antiaérea y complementar otros equipos de mayor cota.