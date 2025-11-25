Golpe a la plantilla de Telefónica en Galicia: este es el número de trabajadores afectados por el ERE

Telefónica ha puesto sobre la mesa un expediente de regulación de empleo (ERE) para 6.088 trabajadores en España, lo que supone el 35,3% de la plantilla de siete sociedades del grupo. En Galicia, donde la compañía cuenta con unos 500 empleados, los sindicatos asumen que el ajuste también alcanzará este porcentaje, con más de un tercio de la plantilla afectada.

Según los últimos datos de los representantes de los trabajadores, hace dos años Telefónica empleaba en la comunidad en torno a 600 personas y hoy la cifra ronda los 500. La nueva poda de efectivos vuelve a situar a Galicia ante otro recorte aún mayor, aunque los sindicatos insisten en que el impacto final dependerá de que la empresa mantenga el criterio de salidas voluntarias, que aún no ha anunciado.

Los sindicatos gallegos consultados admiten que aún no manejan cifras desagregadas por comunidades, por lo que rehúsan ofrecer estimaciones concretas. Sin embargo, señalan que, a la vista de la propuesta global, «las cifras en Galicia también estarán en ese porcentaje» del 35% de la plantilla de las filiales afectadas, siempre condicionado a la voluntariedad de las adhesiones.

Dos trabajadores de Telefónica en Galicia explican que el ambiente no es de nerviosismo, sino de espera. «No estamos nerviosos, estamos expectantes», resumen, antes de apuntar que los empleados nacidos entre 1969 y 1970 prevén que sean «los más afectados» por el nuevo ajuste. Aun así, recuerdan que «todos los ERE anteriores han sido voluntarios y las condiciones del finiquito han sido buenas», lo que contribuye a rebajar la tensión interna.

Siete sociedades

A nivel nacional, el ERE afecta a siete sociedades. Telefónica de España concentra 3.649 salidas, el 41% de una plantilla de 8.892 personas. En Telefónica Móviles se prevén 1.124 afectados (31,3% de 3.587 empleados) y en Telefónica Soluciones, 267 (23,8% de 1.118). En Movistar+ el ajuste propuesto abarca a 297 trabajadores (34,5% de 860), en Telefónica Global Solutions a 140 (21,9% de 638), en Telefónica Innovación Digital a 233 (23,4% de 993) y en Telefónica S.A. a 378 (32,5% de 1.160).

La compañía y los sindicatos inician ya este miércoles unas conversaciones que la empresa quiere resolver por la vía rápida, con el objetivo de cerrar un acuerdo antes de final de año y registrar el coste milmillonario del despido colectivo en las cuentas del ejercicio. El plazo formal de negociación se limita a un mes desde la constitución de las mesas.

UGT y CCOO reclaman que cualquier medida se adopte con acuerdo sindical y que se garanticen las condiciones laborales del resto de la plantilla hasta 2030. UGT exige, además, que el ajuste se articule como un proceso «estrictamente voluntario basado en prejubilaciones», en línea con lo pactado en el último ERE.

Ese expediente anterior, cerrado en enero de 2024, supuso la salida de 3.420 trabajadores a nivel nacional, con un coste estimado de 1.300 millones de euros antes de impuestos y una media de 380.000 euros por empleado. Los sindicatos esperan que, como mínimo, las condiciones del nuevo plan sean iguales o mejores, algo que también miran con atención los 500 trabajadores de Telefónica en Galicia.