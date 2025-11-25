KPMG sitúa al frente de Deal Advisory en Galicia a Diego Comendador
REDACCIÓN
Santiago
KPMG ha nombrado a Diego Comendador Gil como nuevo socio responsable del área de Deal Advisory en Galicia, reforzando su compromiso con el crecimiento económico de la comunidad y el acompañamiento estratégico a las empresas gallegas en procesos de transformación, expansión y consolidación. Con más de 15 años de experiencia en asesoramiento financiero y estratégico, Comendador lidera un equipo multidisciplinar con base en A Coruña y Vigo, especializado en fusiones, adquisiciones, reestructuraciones, financiación, valoraciones y análisis estratégico. Bajo su liderazgo, el equipo ha experimentado un crecimiento significativo en estos últimos años y colabora con profesionales en Madrid y Barcelona.
