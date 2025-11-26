Mas de 650 jóvenes acuden a la Feria de Empleo de la Cámara

La XVIII Feria de Empleo Talento Joven de la Cámara de Comercio de A Coruña reunió este martes en Palexco a unos 650 jóvenes interesados en optar a alguno de los 300 puestos ofertados por 66 empresas con procesos de selección abiertos. La jornada fue inaugurada por el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais de la Xunta, Pablo Fernández, y el vicepresidente primero de la Cámara, Antonio Abril.

Fernández subrayó que el encuentro se alinea con la apuesta del Gobierno gallego por la formación y la retención del talento joven, un compromiso que se reforzará en 2026 con nuevas medidas dotadas con cerca de 30 millones de euros. Citó programas como Xuventude Activa, Galicia Suma Talento, Emprégate, Cooperas y las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior.

Por su parte, Abril recordó que en la demarcación de la Cámara hay 10.748 jóvenes inscritos en Garantía Juvenil, y defendió la labor del Programa Talento Joven para acompañarles en su entrada en un mercado laboral exigente pero «lleno de posibilidades». La feria incluyó talleres de empleabilidad y, como novedad, un servicio de asesoramiento para jóvenes con ideas emprendedoras. El evento forma parte del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), y que está dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2021-2027 del Fondo Social Europeo.