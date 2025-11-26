El aluminio gallego pide cambios urgentes en la normativa europea
Roi Rodríguez
Santiago
La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia y la Asociación Española del Aluminio alertaron este martes en Santiago durante un encuentro sobre un escenario de alta incertidumbre marcado por la caída de la demanda europea, el encarecimiento de materias primas, la volatilidad de precios y la creciente competencia internacional. Un punto clave fue la nueva normativa europea sobre ajuste de emisiones en frontera, que entrará plenamente en vigor en 2026. Según los responsables del sector, la actual normativa deja fuera productos transformados como extrusiones y perfiles y carece de un sistema de trazabilidad del reciclaje, afectando especialmente a Galicia.
