En Directo
ENCUENTRO DE LAS CCAA
Sigue en directo la segunda jornada del Foro España 360
El encuentro da voz durante tres días a dirigentes políticos de las comunidades autónomas, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad
Javier Quintana | Víctor Rodríguez
El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que da voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Tras la intervención este martes de Jorge Azcón (Aragón), los presidentes autonómicos Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) también participarán en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.
El bloque 'Salud y bienestar' del Foro España 360 contará con tres diálogos y dos mesas redondas
Después de una pausa, el Foro España 360 dará paso al bloque 'Salud y bienestar'. Este comenzará sobre las 11.50 con el diálogo ‘El bienestar como motor de transformación económica y social’, que contará con la participación de Llorenç Galmés Verger, presidente del Consell de Mallorca. Ferran Boiza, director adjunto de ‘El Periódico’, será el encargado de moderar la conversación.
El bloque de 'Medio ambiente y sostenibilidad' finalizará con dos diálogos que tratarán el turismo regenerativo y el cambio climático
El bloque de 'Medio ambiente y sostenibilidad' del Foro España 360 contará con el diálogo 'Turismo regenerativo: hacia un modelo sostenible de futuro', donde participará Vicent Marí, president del Consell d’Eivissa. La charla será moderada por Marisa Goñi, directora de ‘Diario de Mallorca’. Después, se dará paso a 'Del discurso a la acción:¿estamos preparados para responder a la amenaza climática?', una conversación en la que intervendrán Elena Pita Domínguez, directora de la Oficina Española de Cambio Climático, y Clara Arpa Azofra, presidenta del Pacto Mundial de la ONU España. En esta ocasión, la encargada de moderar el diálogo será Cristina Martín Vega, directora de ‘Diario de Ibiza’.
Medio ambiente, sostenibilidad, salud y bienestar serán los protagonistas de la programación de hoy
Después de la intervención de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, en el diálogo 'Galicia ante el desafío de asegurar vivienda asequible y de calidad', se dará paso al bloque de 'Medio ambiente y sostenibilidad'. Este comenzará con la mesa redonda 'La responsabilidad de liderar y gobernar ante el cambio climático', donde participarán Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón; Juan María Vázquez Rojas, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, y Jorge Pina, responsable de sostenibilidad de Endesa. La conversación será moderada por Cristina Martín Vega, directora de ‘Diario de Ibiza’.
Ainhoa Moll, encargada de abrir la segunda jornada del Foro España 360
Tras la apertura de puertas, Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, será la encargada de dar paso a la segunda jornada del Foro España 360. Después de su intervención, Joan Cañete, director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica, tratará vivienda, medio ambiente, sostenibilidad, salud y bienestar en el ‘Estudio de Tendencias Informativas’.
Alfonso Rueda, presidente de Galicia, participa hoy en el foro
La cita de este miércoles contará con la presencia de Alfonso Rueda, presidente de Galicia, que participará en un diálogo a partir de las 9:35 horas sobre cómo afronta su comunidad el desafío de asegurar vivienda asequible y de calidad.
Medio ambiente, sostenibilidad y salud, principales mesas de la segunda jornada
En su segunda jornada, el Foro España 360 abordará nuevos temas que preocupan a la ciudadanía. En concreto, los diálogos de los ponentes este miércoles se centrarán en dos amplias temáticas: medio ambiente y sostenibilidad por un lado, salud y bienestar por otro.
La red eléctrica y el impacto de la IA, principales temas tratados en el primer día de foro
El Foro España 360, organizado por Prensa Ibérica, comenzó este martes con la economía y la educación como principales temas de la primera jornada y la constatación de que la capacidad de la red eléctrica para hacer frente al crecimiento o el impacto de la inteligencia artificial en la administración y en las aulas emergen entre los retos de las comunidades autónomas.
La segunda jornada arrancará mañana con la ponencia ‘Vivienda, medio ambiente, sostenibilidad, salud y bienestar en el ‘Estudio de Tendencias Informativas’, a cargo de Joan Cañete
Tras el discurso de bienvenida de Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, Joan Cañete iniciará la segunda sesión de foro España 360 con la ponencia ‘Vivienda, medio ambiente, sostenibilidad, salud y bienestar en el ‘Estudio de Tendencias Informativas’. A continuación, Alfonso Rueda, presidente de Galicia, afrontará el diálogo ’Galicia ante el desafío de asegurar vivienda asequible y de calidad’.
Dotor: "El sueño, el descanso y el pensamiento crítico protegen del riesgo de las pantallas"
Dotor ha indicado que una serie de hábitos saludables, así como la socialización, son herramientas fundamentales para evitar los riesgos que suponen las pantallas. "Los niños deben volver a jugar en las calles. Los adultos, además, debemos estar presentes, ya que los jóvenes suelen sentir soledad no deseada", comenta.
Carceller: "Hay que enseñar el orden de prioridades al alumnado"
El profesor de secundaria ha incidido en la necesidad de enseñar al alumnado el orden de prioridades, para que la IA no tenga efectos negativos en el desarrollo del estudiante.
