Inditex, segunda compañía de moda mejor preparada de cara al futuro

El gigante gallego de la moda Inditex se ha situado en la segunda posición del Índice de Preparación para el Futuro, elaborado por la escuela de negocios IMD, ascendiendo así un puesto y situándose, ya por segunda vez, en el podio de las compañías del sector de la moda mejor preparadas de cara al futuro. De este modo, únicamente la francesa LVMH se sitúa por delante de la empresa española, ya que «su cartera de casas atemporales se ha convertido en un amortiguador casi imbatible frente a los impactos del mercado».

En el tercer puesto del ranking aparece Hermès, que cae de la primera a la tercera posición.

LVMH obtuvo una puntuación perfecta de 100 en el indicador de preparación para la moda, mientras que Inditex le siguió con 91,4 puntos y Hermès consiguió 87,2 puntos. En el caso de la firma gallega, esta se ha situado en segunda posición gracias a su «ecosistema integrado y basado en datos detrás de Zara, Massimo Dutti y Bershka».

Asimismo, los responsables del estudio destacan que Inditex prospera gracias a la «innovación de ciclo rápido y la agilidad global», ya que, con miles de tiendas en todo el mundo y una «reconocida capacidad para crear estilos de pasarela en semanas, la multinacional resalta en los primeros resultados de innovación y diversidad empresarial».

Diversidad

«Esta diversidad no se da en términos de categorías de productos (la mayoría son prendas de vestir), sino en sus operaciones flexibles y su cartera de marcas, cada una de las cuales se dirige a diferentes grupos demográficos», afirman los responsables del informe elaborado por el Centro de Preparación para el Futuro del IMD.

Igualmente, el informe subraya que incluso cuando la demanda de los consumidores se volvió incierta en 2025, Inditex mantuvo unos márgenes brutos del 58%, lo que indica «poder de fijación de precios y eficiencia operativa».