Navantia Ferrol consigue diez años de carga de trabajo con las fragatas F-100

Navantia afrontará la mayor actualización de la serie de fragatas F-100 desde su construcción con un programa de modernización valorado en 3.200 millones de euros, una actuación que garantiza diez años de carga de trabajo en el astillero de Ferrol. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la orden de ejecución del plan, que permitirá extender la vida operativa de estos buques hasta 2045.

El proyecto, que forma parte del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, se desarrollará íntegramente en la ría de Ferrol, donde fueron construidas las cinco unidades de la clase Álvaro de Bazán entre 2002 y 2012. Navantia destaca que esta modernización situará de nuevo al astillero como referencia en programas navales de alta complejidad tecnológica, al nivel de los grandes proyectos militares internacionales.

La intervención se ejecutará durante 120 meses —una década completa— y supondrá la actualización de los principales sistemas del buque, la eliminación de obsolescencias detectadas y mejoras en eficiencia, operatividad y adaptación a normativas medioambientales. Las fragatas F-100 fueron pioneras en Europa en integrar el sistema de combate AEGIS, que las convirtió en un referente internacional en defensa aérea y operaciones de máxima exigencia. El impacto económico del programa será significativo para la comarca. Navantia estima un impacto medio anual de 215 millones de euros en el PIB y la generación de 3.500 empleos entre directos, indirectos e inducidos, lo que supone un balón de oxígeno para el tejido industrial de Ferrolterra y un horizonte de estabilidad para la próxima década.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha subrayado que esta inversión permitirá a España «mantener sus capacidades defensivas en la vanguardia tecnológica». A su juicio, la modernización de la serie F-100, unida a la construcción ya en curso de las fragatas F-110, consolida el papel de la compañía pública como motor estratégico de la industria naval española y como socio clave de la Armada.

Las fragatas F-100, concebidas como buques insignia y escoltas de protección integral de la flota, combinan capacidades avanzadas en defensa aérea, antisubmarina y antisuperficie. Con esta modernización, el Ministerio de Defensa busca asegurar que las cinco unidades mantengan plena operatividad en los escenarios navales más exigentes durante las próximas dos décadas.