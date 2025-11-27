Los analistas prevén para Inditex otro tercer trimestre récord de ventas e ingresos

En menos de una semana, el próximo miércoles, 3 de diciembre, Inditex presentará los resultados del tercer trimestre y de los nueve primeros meses. Y lo hará con el mercado apuntando a otro récord histórico de ventas y beneficios, pero también con un ritmo de crecimiento más moderado. El consenso prevé que el grupo gallego anuncie unas ganancias de 4.562 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (del 1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026), un 2,5% más que un año antes, y un nuevo máximo entre julio y septiembre, con unas ganancias trimestrales al alza, aunque de un solo dígito frente a 2024.

El avance de los ingresos de los nueve primeros meses será mucho más contenido que el 8,5% que el grupo textil registraba en el mismo periodo del año pasado. También en la facturación se aprecia el frenazo: las ventas acumuladas hasta octubre se situarían en 28.072 millones, apenas un 2,4 % por encima de los 27.422 de un año antes. Inditex seguiría creciendo, pero a menor velocidad.

Más allá de la foto de los nueve meses, la clave estará en la trayectoria de las ventas del tercer trimestre. En la presentación de las cuentas semestrales, el pasado septiembre, el grupo sorprendió al mercado al revelar un arranque muy sólido, con un crecimiento interanual del 9% en las primeras semanas. Tras dos trimestres con aumentos del 2%, la cifra desató un rebote en Bolsa y una oleada de mejoras de recomendación.

Desde entonces, las casas de análisis han ido rebajando el optimismo. El consenso espera que el crecimiento de las ventas se modere hasta el entorno del 4% para el conjunto del trimestre, con una cifra de negocio de 9.715 millones de euros. El patrón sería el de un verano fuerte y un final de periodo más frío, en línea con los indicios de debilidad que empiezan a aparecer en algunos mercados europeos.

Deutsche Bank es una de las firmas que mejor refleja esa desaceleración. En un reciente informe, sus analistas recuerdan que Inditex inició el tercer trimestre con un 9% de crecimiento en ventas, pero calculan que esa tasa se habría reducido hasta el 4% en la segunda mitad del periodo, lo que arrojaría un aumento medio del 6% entre agosto y septiembre. La entidad mantiene su recomendación sobre la acción de «mantener», con un precio objetivo de 48 euros por acción.

JP Morgan comparte el diagnóstico de un arranque fuerte y una posterior pérdida de fuelle. La entidad estadounidense sitúa el crecimiento de las ventas del tercer trimestre en torno al 7-8%, apoyado en unas colecciones mejoradas y en un contexto algo menos adverso para el textil, pero advierte de un deterioro de la demanda en Europa, en especial en España. Pese a ello, considera que Inditex seguirá haciéndolo mejor que el mercado y mantiene su consejo de «sobreponderar» la acción, con un precio objetivo de 50 euros.

Desde RBC Capital, Richard Chamberlain y Manjari Dhar ponen el foco en la capacidad de Inditex para defender unas ventas comparables sólidas. Subrayan que desde principios de año la tendencia en tiendas y online ha sido al alza y atribuyen esta fortaleza a la agilidad del modelo de negocio y a la rapidez para captar tendencias de moda, factores que deberían traducirse en nuevas ganancias de cuota en los próximos trimestres.

El mercado estará también muy pendiente de las primeras pistas sobre la campaña de otoño-invierno. Como es habitual, Inditex acompañará las cuentas del tercer trimestre con una indicación sobre la evolución de las ventas en las primeras semanas del cuarto trimestre, clave para anticipar el tirón del Black Friday y de la Navidad. En este avance, JP Morgan espera un crecimiento de las ventas, a tipos de cambio constantes, del entorno del 7% (cerca del 8% si se incorpora el efecto calendario del Black Friday), mientras que Deutsche Bank maneja un avance del 6%.

En Bolsa, la mayoría de las firmas de inversión sigue viendo recorrido para Inditex. El consenso de analistas recomienda «comprar» el valor y sitúa su precio objetivo medio en torno a los 56 euros, lo que supone un potencial alcista de cerca del 9% sobre la cotización actual. La publicación de las cuentas del tercer trimestre deberá confirmar ahora si el gigante textil es capaz de seguir batiendo al mercado aun con el viento del crecimiento soplando con menos fuerza.