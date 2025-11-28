El arquitecto Roberto Medín, premiado por su trayectoria

El arquitecto técnico coruñés Roberto Medín ha recibido el reconocimiento a su trayectoria profesional en los Premios de Arquitectura y Rehabilitación de Galicia 2025 de la Xunta.

El acto, presidido por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, se ha celebrado en el hotel Monumento San Francisco, en Santiago. Roberto Medín, todavía en activo, es un referente en el mundo de la arquitectura técnica en Galicia. Ejerció la profesión en dirección de la ejecución de obras y en coordinación de seguridad y salud de obras públicas y privadas, además de ser mediador e inspector técnico de edificios.

En el campo de la docencia ejerció como profesor en las materias de Dirección, Jefatura y Gestión de Obras.