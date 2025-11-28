El arquitecto Roberto Medín, premiado por su trayectoria
A Coruña
El arquitecto técnico coruñés Roberto Medín ha recibido el reconocimiento a su trayectoria profesional en los Premios de Arquitectura y Rehabilitación de Galicia 2025 de la Xunta.
El acto, presidido por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, se ha celebrado en el hotel Monumento San Francisco, en Santiago. Roberto Medín, todavía en activo, es un referente en el mundo de la arquitectura técnica en Galicia. Ejerció la profesión en dirección de la ejecución de obras y en coordinación de seguridad y salud de obras públicas y privadas, además de ser mediador e inspector técnico de edificios.
En el campo de la docencia ejerció como profesor en las materias de Dirección, Jefatura y Gestión de Obras.
- Muere en A Coruña la joven de 20 años herida grave en un accidente de tráfico en Alfonso Molina
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los sueldos de A Coruña y su área
- A Coruña ya tiene su padrón actualizado: es la cifra más alta en décadas
- ¿Por qué hay dos arbolitos en el andamio de la nueva promoción de la calle Montevideo, en A Coruña?
- Dos personas heridas en Alfonso Molina, una grave, al empotrarse un coche contra unas columnas de hormigón
- El Concello de A Coruña pagará un sobrecoste de un millón de euros a San José por la subida de precios de Xuxán
- Riki, el objeto de deseo del Deportivo, al que 'no le pasó factura ni el verano ni el ruido»
- A Coruña gana diez meses de moratoria para acelerar su proyecto para el Mundial 2030