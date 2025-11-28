Los contratos de prácticas crecen un 17% en Galicia: nueve nuevos cada día

La nueva reforma del Gobierno para acabar de una vez por todas con las «prácticas abusivas» que sufren algunos becarios durante su periodo de aprendizaje en las empresas se plasmó finalmente ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras el visto bueno del último Consejo de Ministros celebrado este martes. Un Real Decreto que pretende blindar los derechos laborales de los más jóvenes desde el inicio de sus carreras profesionales, que normalmente comienzan con un contrato formativo: la antesala muchas veces a un segundo indefinido. Y una medida que en todo caso entrará en vigor muy pronto —el próximo 17 de diciembre—, con importantes cambios que se extienden a Galicia.

La regulación impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que lidera Yolanda Díaz afectará a los dos modelos de contratación formativa que actualmente hay en España: el de formación en alternancia, destinado a jóvenes desempleados que pueden compatibilizar un salario mientras reciben la preparación específica para una ocupación; y el contrato para la obtención de la práctica profesional para aquellos titulados que todavía no han tenido su primera experiencia laboral. En el caso de los primeros, la principal novedad gira en torno a su retribución, que no podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En lo que va de ejercicio, hasta octubre, cerca de 1.500 gallegos han iniciado un contrato de esta modalidad, por lo que todos los que todavía lo mantengan en vigor, quienes lo firmaron antes y quienes lo formalicen a partir de ahora, verán cómo en muchos casos su sueldo se incrementa.

En cuanto a los contratos para la obtención de la práctica profesional —comúnmente conocidos como prácticas—, hasta el décimo mes del año se han constituido más de 2.800 en la comunidad: nueve al día y un 17,4% más que en 2024. Sumando las formaciones en alternancia, los contratos formativos firmados este 2025 en Galicia rebasan los 4.300, un 12,5% más, en contraposición con la caída del 8,5% que registra el total de nuevas contrataciones —pasan de 662.019 a 605.602— por la mayor estabilidad del mercado laboral.

En 2024 hubo 944.543 prácticas no remuneradas en España por tan solo 54.987 contratos formativos. De las primeras, 42.355 se registraron en Galicia; la mayor parte en A Coruña (19.516) y Pontevedra (15.075) en comparación con Lugo (4.218) y Ourense (3.782).