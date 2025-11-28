Cuatro de cada diez firmas coruñesas prevén ganar más el año que viene

Cuatro de cada diez empresas de la provincia de A Coruña esperan ganar más en 2026, pero miran al nuevo año con prudencia. Confían en mantener el pulso de su negocio, aunque advierten de que la falta de personal cualificado y el encarecimiento de los costes laborales pueden frenar parte de ese crecimiento. Son algunas de las conclusiones de la Encuesta de Perspectivas Empresariales 2026, coordinada por Eurocámaras con la colaboración de la Cámara de Comercio de España y las de A Coruña y Santiago.

Datos de la encuesta / L. O.

En el apartado de la cifra negocio, el 38,8% de las firmas coruñesas prevé aumentar sus ingresos, el 43,1% los mantendrá estables y el 18,1% teme una caída. Una pauta muy similar se repite en las ventas interiores, donde el 38,2% confía en crecer y algo más del 43% espera repetir resultados. Por su parte, el 31,4% anticipa más exportaciones y cerca de la mitad calcula que seguirá al mismo nivel, lo que refleja un tejido empresarial que aspira a consolidar mercado antes que a dar saltos bruscos.

El optimismo se atenúa cuando la pregunta se dirige al empleo y a la inversión. Solo el 19,1% de las empresas coruñesas planea aumentar plantilla en 2026, mientras que casi dos tercios la dejarán como está y un 16,3% prevé recortes. En inversión, el equilibrio es todavía más ajustado: un 24,3% pronostica incrementarla, un 51,9% la mantendrá y un 23,8% la reducirá, señal de que muchas decisiones de gasto se tomarán con la calculadora en la mano.

Las compañías miran con inquietud al precio de la energía y de las materias primas, que preocupa al 22% de las consultadas, y a las barreras comerciales, señaladas por el 14,7%. Estos factores encarecen la compra de insumos y estrechan los márgenes, especialmente en los sectores más dependientes del exterior.

La principal sombra, sin embargo, sigue siendo el mercado laboral. El 66,1% de las empresas de la provincia identifica la escasez de personal cualificado como su gran reto para el próximo año y el 64,2% apunta al aumento de los costes laborales. Con este escenario, el tejido empresarial coruñés encara 2026 entre la voluntad de crecer, dentro y fuera, y la necesidad de sortear un entorno de costes al alza y talento escaso. La encuesta dibuja un ejercicio de crecimiento contenido, pero aún favorable para las empresas.