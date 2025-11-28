El dueño de Sargadelos para la producción en Cervo y la Xunta le insta a que abra
El Ejecutivo gallego remarca que, como autoridad laboral, velará por el cumplimiento de la legislación
El Gobierno gallego ha instado «de inmediato» a la dirección de Sargadelos a reanudar la actividad de la planta de Cervo (Lugo) «lo antes posible en defensa de los derechos de los trabajadores».
Como autoridad laboral, el Gobierno gallego, ha trasladado que, «como no puede ser de otro modo, velará por el cumplimiento de la legislación laboral y denunciará cualquier ilegalidad que sea detectada».
Así, respecto de las negociaciones llevadas a cabo desde abril, subraya que la Xunta actuó desde el primer momento «con absoluta responsabilidad», manteniendo un contacto «permanente» tanto con la empresa como con la Inspección de Trabajo, y «mediando para que se ofreciera la máxima flexibilidad a la dirección —dentro de la legalidad vigente— para la realización de las obras necesarias para subsanar las deficiencias detectadas». Estas declaraciones llegan después de que el dueño de Sargadelos, Segismundo García, volviese a ordenar que pare la producción en la histórica planta de cerámica de Cervo, tras una nueva inspección de Trabajo a las instalaciones.
La visita de tres personas por parte de inspección era «rutinaria» y «en eso habían quedado» en relación al expediente abierto a comienzos de año, según señala, en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Cervo, Dolores García.
Precisamente, la regidora se encontraba en la mañana de ayer allí por otras cuestiones, y se topó con los inspectores, que le comunicaron que la visita se producía «seis meses después» del pulso protagonizado por Segismundo García a principios de año. La alcaldesa también pudo hablar con el propietario de la fábrica, quien le comunicó «que cerraba la planta, la producción, y la paraba, para preservar la salud de los trabajadores».
