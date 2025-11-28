EOS despide en A Coruña al 10% de su plantilla, según UGT

Trabajadores de EOS Spain denuncian el despido de alrededor del 10% de la plantilla de su sede central en A Coruña en el último año, una veintena de trabajadores, que la sección sindical de UGT considera parte de «una destrucción sistemática de empleo». La empresa, dedicada a la gestión de deuda financiera para bancos y otras entidades, cuenta en España con unos 220 trabajadores en su sede coruñesa y menos de un centenar en su otro centro en Madrid.

La representación sindical alerta de que se está llevando a cabo «un desmantelamiento encubierto de la plantilla de A Coruña», mediante salidas sin alternativas de reubicación para trabajadores con antigüedad. «Esto no es una reestructuración, es una destrucción sistemática de empleo en nuestra ciudad», insisten desde UGT, que cifra en 20 los puestos eliminados en el último año.

Los representantes de los trabajadores acusan a la dirección de la compañía de «falta de transparencia» y de no informar ni negociar. «Se ha solicitado por parte de esta sección sindical, en reiteradas ocasiones información detallada sobre los planes de la empresa, pero no ha recibido respuestas satisfactorias», critican. Esta situación está generando, aseguran, «gran incertidumbre y preocupación» entre la plantilla y amenaza «el futuro del centro de trabajo de A Coruña».

EOS Spain es la filial en España del Grupo EOS, un inversor financiero especializado en la compra y gestión de carteras de deuda impagada a bancos y otras entidades, que después reclama a los deudores. El grupo, integrado en el alemán Otto Group, opera en más de veinte países y suma más de 6.000 empleados. La compañía figura entre las mayores del sector de agencias de cobro y oficinas de crédito con sede en A Coruña. La firma tiene su origen en el antiguo Banco Pastor.

Fuentes de la sección sindical UGT del comité de empresa de EOS Spain explican que la compañía argumenta «que se han encadenado ejercicios en los que no se han llegado a los objetivos», pero consideran que «los recortes no están siendo equitativos: están despidiendo en A Coruña y contratando en Madrid». Según estas fuentes, la plantilla de la sede coruñesa «llegó a superar los 250 trabajadores y ahora son poco más de 220», con salidas que afectan en algunos casos «a personas con 15, 18 o 20 años de antigüedad».

La sección sindical de UGT exige a la dirección que «detenga la destrucción de empleo» y abra «un proceso de negociación real» para buscar alternativas que garanticen el mantenimiento del empleo en A Coruña. Este periódico se ha puesto en contacto con EOS Spain para recabar su versión, sin respuesta hasta el cierre de esta edición.