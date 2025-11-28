Homenaje de los ingenieros por medio siglo de actividad
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia ha celebrado su tradicional comida de Navidad, en la que ha homenajeado a nueve compañeros colegiados que cumplen 50 años de profesión: José Antonio González Parga, Ramón Ramos Duro, Javier López Pita, Rafael Llano de la Concha, Manuel Fernández-Valdés Martínez-Estéllez, José Luis Piñeiro Arnoso, Santiago Hernández Ibáñez, Alfredo Goy Goy y Enrique Urcola Fernández-Miranda.
