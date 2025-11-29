Asime y Cobre San Rafael sitúan al rural gallego como motor de innovación

El Centro Sociocultural Luís Seoane de O Pino acogió este jueves una jornada de reflexión sobre el desarrollo económico y social del rural gallego a través de la industria, organizada por la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) y Cobre San Rafael. El encuentro reunió a más de 50 directivos y representantes institucionales con el objetivo de reforzar la competitividad y crear nuevas oportunidades en el territorio. Desde Asime, Enrique Mallón destacó que el sector industrial gallego cuenta con una larga trayectoria y capacidad de innovación, y que proyectos como el de Cobre San Rafael pueden abrir nuevas puertas de crecimiento. El alcalde de O Pino, Manuel Taboada, subrayó la importancia de que la industria genere empleo, fijación de población y beneficios a largo plazo para los vecinos.

Durante el encuentro, Fernando Riopa, director general de Cobre San Rafael, explicó que el proyecto es una oportunidad para crear una cadena de valor local con un horizonte de 16 años de actividad. Señaló que más del 65% de los suministros y servicios procederán de proveedores gallegos, y que ya colaboran con 70 empresas de la zona, esperando seguir ampliando esa cifra. También se presentaron datos del Informe Valora, que estima un impacto económico de 2.542 millones de euros en Galicia a lo largo del ciclo de vida del proyecto, así como la creación de más de 1.600 empleos durante la fase inicial. El objetivo es que el rural se convierta en referente industrial y tecnológico, combinando innovación, formación y conectividad.

En la mesa redonda participaron directivos de Grupo Nogar, Galchimia y de la Asociación de Empresarios de la Comarca de Arzúa, quienes coincidieron en que el rural tiene un potencial real para atraer talento y desarrollar proyectos tecnológicos competitivos, siempre que existan infraestructuras, cooperación empresarial y apoyo institucional.