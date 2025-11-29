Iberia ultima los cambios en sus A320 y no prevé impacto en su operativa

Iberia, que forma parte del grupo IAG, no prevé que este sábado vaya a haber retrasos ni cancelaciones en sus vuelos como consecuencia de la actualización del 'software' de parte de la flota A320 requerida por el fabricante Airbus y obligatoria para todas las compañías que operan con este modelo.

Según ha informado la propia aerolínea, el personal de Iberia ha trabajado "durante toda la madrugada" para realizar los cambios necesarios en los equipos señalados y sólo queda una "mínima parte" que estará lista a lo largo del día, por lo que no espera que sus clientes vayan a sufrir ningún impacto "ni hoy ni mañana".

De acuerdo con Iberia, se está cumpliendo "estrictamente" el programa diseñado por la compañía para afrontar la situación. Ya en la víspera, la aerolínea aseveró que estaba trabajando para realizar los "cambios necesarios" en sus aviones A320, y garantizó que la operativa del sábado no sufriría disrupciones por esta situación. En su última actualización, la compañía agradece, asimismo, el esfuerzo y el compromiso de "todos los que han trabajando sin descanso esta madrugada para garantizar lo más importante para Iberia: la seguridad de sus clientes y de sus tripulaciones".

Airbus avisó a las aerolíneas que vuelan con el A320 de la necesidad de actualizar su software en parte de esa flota, tras detectar un incidente en un programa de control de vuelo, provocado por una exposición a los rayos solares, lo que afecta a más de la mitad de los aparatos de su gama más vendida. Conforme explicó Airbus en un comunicado remitido este viernes, el problema puede afectar a "un número significativo de aviones de la familia A320", mientras diversas fuentes del sector lo cifran en unos 6.000.

Una portavoz del fabricante aeronáutico indicó que el 85% de los aviones afectados sólo precisará de un pequeño cambio informático que apenas llevará tiempo, lo que no afectará en exceso a sus programas de vuelo. Para el 15% restante será necesaria una intervención mayor, que precisará más tiempo y en algunos casos también un cambio de equipos, aunque no pudo precisar la incidencia que tendrá en su servicio.