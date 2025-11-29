Las pensiones de los gallegos subirán 35 euros de media al mes en 2026

Las pensiones contributivas en España y en Galicia subirán un 2,7% a partir del 1 de enero del 2026. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato adelantado de la inflación correspondiente al mes de noviembre, que sirve para calcular la revalorización de la gran mayoría de las prestaciones del sistema público de pensiones.

A falta del dato definitivo y de que el organismo público pudiera corregir alguna décima que modificara el resultado, las prestaciones que cobran algo más de 787.000 de personas en Galicia se verán incrementadas ese 2,7% el año que viene. También subirán al mismo nivel las pensiones de clases pasivas, es decir, los funcionarios públicos.

Pensiones contributivas en Galicia / L.O.

Este año se aplicará una revalorización muy similar a la que rigió el año pasado, al menos para las prestaciones contributivas; las no contributivas todavía es una incógnita cuánto subirán y queda pendiente del criterio del Gobierno.

La subida de las pensiones se traducirá en que la prestación por jubilación, la que cobra un mayor número de personas en Galicia, aumente de media unos 35 euros brutos más al mes, frente a los 40 de incremento a nivel nacional. De esta forma, en el caso gallego, se situará, a partir del año que viene, por primera vez por encima de los 1.300 euros (1.331). A nivel nacional, la nueva cifra estará en los 1.511, casi 200 euros más que en la comunidad gallega.

La pensión máxima del sistema aumentará en 91 euros —ya que por ley sube un poco más que el resto—, hasta situarse en un tope de 3.360 euros mensuales. Mientras que la pensión mínima contributiva por jubilación escala 22 euros al mes, hasta un total de 795 euros brutos (en el caso de un jubilado menor de 65 años y que tenga un cónyuge no a cargo).

El dato no es todavía definitivo y podría estar sujeto a variaciones, de lo que penden centenares de millones de euros públicos. Y es que este año la media ha caído hacia el 2,7, pero por pocas centésimas podría haber obligado al Estado a redondear a la baja y aplicar un 2,6%. El próximo 12 de diciembre el INE publica el dato definitivo de inflación, que servirá para acabar de puntualizar la revalorización que deberá aplicar el Gobierno a partir del 1 de enero de 2026.