El Gobierno presentará el próximo jueves la nueva empresa de vivienda que gestionará cerca de 50.000 pisos

"Quiero hacer un anuncio importante a los españoles. El Gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado". Así anunció, durante la clausura del último congreso federal del PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la creación de un casero estatal. 368 días después, el próximo 4 de diciembre, el Ejecutivo presentará esta nueva sociedad pública cuyo germen es la actual entidad estatal de suelo Sepes —aunque nombre cambiará—, que en los próximos meses gestionará cerca de 50.000 viviendas, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

Tal y como ha repetido en varias ocasiones Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, el objetivo de la nueva empresa estatal es que cubra todo el ciclo inmobiliario, tanto la tramitación urbanística y la urbanización de los suelos como la edificación, alquiler y gestión de los pisos que se construyan sobre estas parcelas, que se ofrecerán en régimen de alquiler asequible. De esta forma, la Administración General del Estado suma una herramienta más que hasta ahora solo tenían algunos entes locales y autonómicos con sus entidades públicas de vivienda.

El acto de presentación se celebrará en Madrid, en el Espacio Rastro, un emplazamiento a 500 metros de la céntrica Puerta del Sol y con aforo para 300 personas. De acuerdo a la agenda a la que ha accedido a este medio, el evento incluirá una mesa redonda moderada por Leire Iglesias, directora general de Sepes, en la que intervienen promotores sociales, arquitectos y asociaciones de vecinos, y será clausurado por Isabel Rodríguez, donde informará de las novedades, aunque previamente se habrá proyectado un vídeo de diez minutos de presentación de la entidad.

Imagen de la invitaión y orden de las jornadas de presentación de la nueva empresa pública de vivienda / ElPeriódio

La nueva empresa pública nacida de Sepes pasará a gestionar y tener en patrimonio en los próximos meses de cerca de 50.000 viviendas, si tenemos en cuenta todas las transferencias aprobadas por el Consejo de Ministros, según cálculos realizados por este periódico. La más importante fue la que recibió el visto bueno en julio, que incluyó la trasferencia de hasta 40.000 viviendas y más de 2.400 suelos residenciales con capacidad para levantar otros 55.000 pisos hasta ahora propiedad de la Sareb, el 'banco malo' creado para rescatar a las quebradas cajas de ahorros tras la crisis y que está participado en más de un 50% por el FROB, organismo dependiente del Ministerio de Economía. Estos activos irán pasando en varias lotes.

Adicionalmente, el Ejecutivo ha ido dando salida paulatinamente a muchos de los inmuebles en manos de diferentes entes para que todos acaben bajo el paraguas de la nueva Sepes. Aunque en un inició incluyó todas en el último decreto ómnibus de 2024, que terminó decayendo en enero en el Congreso de los Diputados. Esto incluye más de 6.000 inmuebles propiedad de entidades como INVIED, ADIF, SIEPSE, MUFACE o Patrimonio Nacional. A estos hay que sumar todos los desarrollos de obra nueva que tiene en licitación pública Sepes: más de 1.660 en Ceuta, Tarragona, Lugo, Menorca, Valencia, Soria, A Coruña, Ávila, Murcia, Alicante, León, Melilla, Las Palmas, Ibiza, Málaga, Guadalajara, Ibiza y Badajoz.

Nuevo plan estratégico

La presentación del jueves, en la que podría participar el presidente Pedro Sánchez —de acuerdo a las fuentes consultadas—, será el resultado de un largo proceso que ha llevado a Sepes a trasformarse por completo. En marzo, la entidad encargó a la consultora pública INECO la redacción de un plan estratégico para dividir la actividad de Sepes en dos líneas: una de vivienda asequible "prioritaria" y que será el "fin primordial" de la sociedad y otra subordinada, la preexistente de desarrollo de suelo para actividades económicas, en la práctica centrada en el desarrollo de polígonos industriales. En el grupo de trabajo de INECO participaron perfiles con experiencia en esta materia.

Antes de este encargo, el Consejo de Ministros había elevado a la empresa dirigida por Leire Iglesias al grupo 1 de entidades públicas empresariales, colocándola a la altura de Adif, Renfe o Correos. Aunque la elaboración del plan estratégico requirió algo más de tiempo del previsto, este fue entregado durante los meses estivales y ha sido la base para la creación de la nueva Sepes, cuyo nuevo nombre no ha trascendido y se está llevando con el máximo secretismo. Tampoco se conoce con exactitud como operará ahora la compañía, aunque sobre la mesa tiene una contratación histórica de personal, con una convocatoria para incorporar 49 perfiles.