Transición justa

Turismo minero: el Gobierno impulsa una nueva vida para las comarcas del carbón tras el cierre de sus centrales térmicas

La iniciativa arranca en cinco zonas: las provincias de León, Teruel y Córdoba, el municipio de As Pontes en A Coruña y las zonas mineras asturianas

La central de carbón de As Pontes, en A Coruña.

Sara Ledo

Madrid

El Gobierno impulsa una nueva vida para las comarcas del carbón tras el cierre de sus centrales térmicas a través del turismo. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través del Instituto para la Transición Justa, ha creado una red de destinos turísticos del carbón con la que quiere poner en valor el patrimonio minero y atraer nuevos públicos a estas localidades para generar, así, en ellos una nueva oportunidad económica.

El objetivo de esta red pasa por desarrollar "experiencias turísticas sostenibles vinculadas al patrimonio industrial minero, contribuyendo a la revalorización de estos territorios, promoviendo un turismo inclusivo y generando nuevas oportunidades económicas y sociales basadas en la memoria y la innovación", según ha informado en un comunicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El proyecto se desarrollará a través de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN). Tiene un presupuesto de casi 144.000 euros y una duración inicial de 18 meses, hasta el primer semestre de 2027. Y se centra en cinco zonas: las provincias de León, Teruel y Córdoba, el municipio de As Pontes (A Coruña) y las comarcas mineras asturianas, aunque está abierto "a la incorporación de nuevos actores y territorios".

E incluye la identificación de operadores clave y recursos turísticos en cada territorio, el desarrollo de acciones de formación y capacitación para los actores locales y la puesta en marcha de experiencias piloto antes de activar su comunicación y comercialización. "La Red pone el foco en revalorizar el patrimonio industrial y minero como motor de un desarrollo turístico sostenible, creando una estructura estable de cooperación y aprendizaje mutuo entre los territorios del carbón", añade el departamento que dirige Sara Aagesen.

Primer encuentro

La directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras, ha recibido este lunes a representantes de las diputaciones de Córdoba, León y Teruel, así como de HUNOSA (empresa pública vinculada a la extracción de carbón) y de las empresas GEOCYL y GLOBAL, encargadas de las asistencias técnicas del proyecto, para dar forma al proyecto.

Carreras ha destacado que el propósito es “no solo impulsar nuevas oportunidades de turismo sostenible, sino hacerlo de manera conectada”. “Es relevante —ha señalado— que territorios tan alejados como A Coruña y Córdoba, o como León y Teruel, trabajen unidos en un propósito común, generando sinergias y una identidad compartida”. 

