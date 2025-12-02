Airbus da por resuelta la crisis de los A320 tras revisar la flota

Airbus cifró este lunes en «menos de 100» los aviones de su modelo A320 que siguen sin poder volar porque necesitan una modificación en el propio aparato del sistema informático tras la identificación de un incidente técnico que afectó en total a unos 6.000 y que en la mayoría ya se ha conseguido resolver. En un comunicado, el fabricante aeronáutico europeo insistió en que «la gran mayoría» de esos 6.000 ya han recibido «las modificaciones necesarias» y que está trabajando con las compañías que operan las «menos de 100 aeronaves restantes», que mientras tanto van a tener que continuar en tierra. Esas modificaciones tienen que ser llevadas a cabo por proveedores de Airbus, precisó a EFE una portavoz, y dijo que el fabricante está trabajando con las aerolíneas precisamente para agilizar esas operaciones.

Preguntada sobre el tiempo en que se tardará para resolver el problema para ese centenar de aviones restantes, la portavoz respondió que depende de la disponibilidad de las piezas necesarias y del lugar en el que se encuentran. En la inmensa mayoría de los aparatos, las modificaciones se pudieron hacer a distancia, con una simple actualización del programa informático, pero en las versiones más antiguas del A320 eso no es posible y hace falta una intervención directa en el aparato.