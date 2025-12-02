El fresco cede al precocinado

Cómo adaptarse a las nuevas pautas de consumo de los hogares, espoleadas por la transformación del concepto mismo de «hogar», es una de las tareas que más ocupa a la industria alimentaria y que obliga a cambios constantes. Claro que, en ocasiones, afloran factores imprevistos que voltean el modo en que hacen la compra. En octubre de hace un año, por ejemplo, el precio de los huevos registraba un encarecimiento interanual del 0,9%; este pasado mes de octubre subieron en más de un 3% en solo un mes. La carne de vaca acumula una revalorización anual del 24% en Galicia, por una caída del 34% del aceite. La economía familiar se adapta a sus necesidades, desde luego, pero también al presupuesto.

El consumo de platos preparados acumula una subida del 13,6% en apenas dos años

La empresa pública Mercasa, presidida ahora por el gallego José Miñones, divulgó este lunes el extenso informe Alimentación en España 2025, que ofrece una perspectiva de la propia industria pero también del gasto en alimentos y su evolución. Según sus datos territorializados los hogares gallegos gastaron 1.881 euros por persona en la cesta de la compra, cinco puntos más que en el ejercicio anterior (2023). Constata un recorte en productos frescos como la carne, el pescado o las hortalizas, frente a un avance en los platos precocinados o los derivados lácteos. Y de la cerveza, por cierto: ha escalado hasta los 14 litros por persona y año en la comunidad, frente a los 13 litros computados en el anterior informe. Ahora bien, este umbral está notablemente por debajo del promedio del total de España: 18,8 litros al año per cápita —3 litros serían sin alcohol— con un gasto individual de 31,4 euros. En particular, el consumo anual de huevos ha descendido en dos unidades, hasta las 137, y la carne ha experimentado un ligero retroceso también (41,9 kilos por persona). El de pescado continúa mermando (22,9 kilos), lo mismo que sucede con la leche (74,8 litros). En este último caso, el consumo de leche acumula una contracción del 6% en dos años. En este mismo periodo el de los platos preparados ha avanzado en un 13,6%, de ahí las gamas de productos listos para consumir que cada vez ocupan más espacio en los lineales de los supermercados o incluso en las máquinas de vending.

Gasto total en alimentos. / Simón Espinosa

En cuanto a las comparativas con el conjunto de España, y como abundan los autores del estudio, «en Galicia se consume, en términos per cápita, una mayor cantidad de aceite (48,8%), pan (17,9%), pescado (27,4%), leche (21,1%) y frutas frescas (12,7%), mientras que, por el contrario, el consumo es menor en platos preparados (-31,8%), frutas y hortalizas transformadas (-7,9%) y hortalizas frescas (-9,7%)».