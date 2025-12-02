Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galicia dispara las ventas de coches un 18% en noviembre

En España, el mercado supera el millón de turismos matriculados este 2025 | La electrificación gana peso en el parque automovilístico

Vehículos en un concesionario. | Gustavo Santos

Vehículos en un concesionario. | Gustavo Santos

R. Rodríguez

Santiago

Galicia arranca motores y las matriculaciones vuelan en noviembre, impulsadas por coches electrificados y la creciente demanda de modelos sostenibles. Las ventas de turismos y todoterrenos en la comunidad crecieron un 17,7% respecto al mismo mes de 2024, hasta 2.758 unidades, según los datos de Anfac, Faconauto y Ganvam. En el acumulado del año, la autonomía supera ya los 27.000 vehículos vendidos, un 8,9% más que en los primeros once meses del ejercicio pasado. El impulso procede del fuerte crecimiento de las propulsiones alternativas —eléctricos, híbridos, híbridos enchufables y modelos de gas—, que sumaron 2.207 unidades, un 51,7% más que hace un año, mientras que la gasolina (443 coches) y el diésel (108) registraron caídas del 40% y 29,4%, respectivamente.

Por provincias, Lugo fue la que más creció en noviembre, con 462 matriculaciones (+61,5%) y 3.942 en lo que va de año (+16,4%). A Coruña contabilizó 1.109 coches (+8,73%) y supera ya los 11.421 (+9,05%); Pontevedra anotó 914 ventas (+22,8%) y suma 8.766 (+8%). Ourense fue la única provincia con descenso mensual, con 273 unidades vendidas (–7,14%), aunque mantiene un balance positivo anual (+1,9%, hasta 2.953).

Cifras nacionales

El mercado estatal también cerró el mes en positivo: en noviembre se matricularon 94.124 turismos, un 12,91% más interanual, superando de nuevo los niveles de 2019. En el acumulado, España rebasa el millón de coches vendidos (1.045.638, +14,7%), y las previsiones apuntan a que el año se cerrará por encima de los 1,1 millones de unidades, pese a estar aún un 9,3% por debajo de las cifras previas a la pandemia. La electrificación continúa ganando peso: los eléctricos puros y los híbridos enchufables alcanzaron 21.315 entregas en noviembre (+100%) y ya representan el 22,6% del mercado, mientras los híbridos no enchufables se mantienen como la opción más popular, con 41.034 ventas (+16,8%) y 43,6% de cuota. Por el contrario, los vehículos de gasolina y diésel retrocedieron un 23,8% y un 21,8%, respectivamente.

Por canales, las ventas a particulares crecieron en noviembre un 19,1%, hasta 49.348 unidades; las empresas matricularon 39.535 (+15,7%), mientras que el rent a car cayó un 32,5% con 5.241 entregas. El renting aumentó un 9,8% en el mes y suma 254.571 unidades en el año (+4,1%). Además, las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros subieron un 7,2% en noviembre (14.792 unidades) y los vehículos industriales, autobuses y autocares acumulan 28.857 registros en 2025 (–6,2%). Las emisiones medias de CO₂ continúan descendiendo: en noviembre se situaron en 99,6 g/km, un 12,9% menos que hace un año.

Con quince meses consecutivos de crecimiento, las asociaciones del sector valoran que la demanda se está movilizando gracias a las ayudas públicas y a la entrada de nuevas marcas con precios más competitivos. Si diciembre mantiene la tendencia, el mercado español confirmará en 2025 su segunda recuperación sólida tras la pandemia.

