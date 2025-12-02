Hevo Group se refuerza en Galicia con la adquisición de Avícola Tratante

Hevo Group, grupo que integra varias compañías del sector de la avicultura, ha adquirido la gallega Avícola Tratante, una de las empresas más destacadas de la comunidad autónoma en producción y comercialización de huevos.

La operación se enmarca en un año «decisivo» para el grupo, que también ha incorporado Granja Legaria y El Granjero, y ha completado la ampliación y modernización de sus instalaciones productivas.

Con estas adquisiciones, Hevo Group refuerza su presencia en todo el territorio nacional, contando con centros en Guadalajara, Cuenca, Tarragona, Navarra, Bizkaia y Pontevedra. La incorporación de Avícola Tratante, empresa con más de cinco décadas de trayectoria y sello Galicia Calidade de la Xunta, supone un paso estratégico en la expansión del grupo, según detallan desde la compañía.

Fundada en 1969 por José Vázquez en la localidad de Sixto (Dozón, en la provincia de Pontevedra), Avícola Tratante se distingue por su compromiso con el entorno rural gallego y su posición de referencia en el sector avícola regional.

Trayectoria

Creado en 2022, Hevo Group integra actualmente a empresas como Dagu, Ous Roig, Granja Agas, Larrabe, Granja Legaria, El Granjero y la recién adquirida Avícola Tratante.

Desde noviembre de 2024, el grupo inició una etapa de expansión bajo la dirección del empresario brasileño Ricardo Faria, tras integrarse en el holding Global Eggs, uno de los líderes mundiales en la producción de huevos. Con esta estrategia, Hevo Group refuerza su liderazgo en el sector avícola español y consolida su compromiso con la calidad, la innovación y la presencia en el mercado nacional e internacional.