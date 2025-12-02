Hevo Group se refuerza en Galicia con la adquisición de Avícola Tratante
Consolida su liderazgo tras sumar tres empresas y modernizar infraestructuras
Hevo Group, grupo que integra varias compañías del sector de la avicultura, ha adquirido la gallega Avícola Tratante, una de las empresas más destacadas de la comunidad autónoma en producción y comercialización de huevos.
La operación se enmarca en un año «decisivo» para el grupo, que también ha incorporado Granja Legaria y El Granjero, y ha completado la ampliación y modernización de sus instalaciones productivas.
Con estas adquisiciones, Hevo Group refuerza su presencia en todo el territorio nacional, contando con centros en Guadalajara, Cuenca, Tarragona, Navarra, Bizkaia y Pontevedra. La incorporación de Avícola Tratante, empresa con más de cinco décadas de trayectoria y sello Galicia Calidade de la Xunta, supone un paso estratégico en la expansión del grupo, según detallan desde la compañía.
Fundada en 1969 por José Vázquez en la localidad de Sixto (Dozón, en la provincia de Pontevedra), Avícola Tratante se distingue por su compromiso con el entorno rural gallego y su posición de referencia en el sector avícola regional.
Trayectoria
Creado en 2022, Hevo Group integra actualmente a empresas como Dagu, Ous Roig, Granja Agas, Larrabe, Granja Legaria, El Granjero y la recién adquirida Avícola Tratante.
Desde noviembre de 2024, el grupo inició una etapa de expansión bajo la dirección del empresario brasileño Ricardo Faria, tras integrarse en el holding Global Eggs, uno de los líderes mundiales en la producción de huevos. Con esta estrategia, Hevo Group refuerza su liderazgo en el sector avícola español y consolida su compromiso con la calidad, la innovación y la presencia en el mercado nacional e internacional.
- La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
- Un joven, en la UCI tras subirse a la estatua de la fuente de Azcárraga y caer con ella
- Arteixo instalará nuevas cámaras de tráfico: estos son los 5 «puntos estratégicos»
- Un alumno de Culleredo gana un concurso con la historia de su abuela tornera: «Cuando hice la entrevista con ella le brillaban los ojos»
- Así queda la clasificación de Segunda División: El Dépor lidera en solitario y marca el ritmo
- Las mujeres que llevan los trenes en Galicia: «Nada como ir en la cabina de un tren»
- El Deportivo pregunta a sus socios si quieren un cambio en el topónimo del nombre, un himno y una mascota
- Incertidumbre sobre Riazor y el Mundial