Siete países bloquean nuevas partidas de cerdo de España por la peste porcina

Siete países, entre ellos Argentina y el Reino Unido, han bloqueado nuevos certificados sanitarios de exportación para productos del cerdo español tras la aparición, el pasado viernes, de la Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes en Cataluña.

La nota informativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación detalla que a Argentina y al Reino Unido se suma el bloqueo de nuevas partidas por parte de Canadá, Colombia, Corea, Malasia y México.

En concreto, se bloquean certificados sobre cerdos vivos para cría o producción, carne porcina refrigerada o congelada, semen, sangre y hemoderivados, corteza de cerdo, proteína animal procesada, tripas naturales, piel de cerdo deshidratado, páncreas, colágeno y gelatina de porcino. Actualmente siguen bloqueados más de 120 certificados de exportación de cerca de 40 países sobre productos para los cuales no admiten la regionalización del problema, es decir, vetan la entrada desde todo el territorio español y no sólo desde la zona catalana afectada.

Además, China ha ampliado sus restricciones adicionales a la provincia de Barcelona, impidiendo la entrada de hemoderivados del porcino y de carne y productos cárnicos de cualquier establecimiento de animales nacidos y criados en dicha provincia. Como novedad, el gigante asiático también veta la entrada de hidrolizados proteicos de porcino y aditivos con ingredientes de porcino destinados a alimentación animal desde toda España.

Por su parte, el subdirector xeral de Gandaría, Jorge Mourelo, y el jefe de servizo de Sanidade Animal, Jesús Orejas, de la Consellería de Medio Rural, mantuvieron ayer una reunión con representantes del sector porcino de la comunidad para comunicar a los productores toda la información disponible respecto a los focos de peste porcina africana (PPA) detectados en Cataluña —son 14 los jabalíes detectados con signos de la enfermedad– así como las medidas implementadas por el Ministerio de Agricultura y las autoridades del Gobierno de Salvador Illa para hacer frente al brote.

Las autoridades autonómicas han demandado al sector «un refuerzo de las medidas de bioseguridad en las explotaciones porcinas», para evitar posibles contagios con fauna salvaje.

Al término de la reunión Pablo Meijomín, presidente de la Federación Galega do Porcino (Fegapor) manifestaba que el sector ha demandado a la Xunta la creación de un plan de contingencia propio, para dar respuesta si en Galicia surge algún caso.

La necesidad radica en la estructura del sector porcino en la comunidad gallega. «Tenemos registradas 1.200 explotaciones en la comunidad, pero hay que tener en cuenta que hay hasta 25.000 cerdos en explotaciones de autoconsumo. Es decir, esos puercos que hay en las casas para consumo doméstico. Además, tenemos explotaciones de porco celta y ecológicas que están en extensivo y, por lo tanto, en contacto continuo con el exterior», sostienen.