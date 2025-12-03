Cerca de 300 empresas gallegas tienen potencial para trabajar en defensa

La Jornada Estratégica del Ecosistema Industrial Gallego en Defensa, organizada por Galicia HUB Defensa y la Cámara de Comercio de Vigo, reivindicó ayer el potencial de Galicia como polo estratégico de la Industria de la Defensa. El encuentro permitió reunir a más de 140 representantes de empresas, centros tecnológicos, universidades y administraciones, con uno de los mayores fabricantes e integradores de desarrollos, sistemas y vehículos para defensa del mundo, General Dynamics European Land Systems – Santa Bárbara Sistemas, para conocer las oportunidades para las firmas del tejido productivo gallego de la mano de esta compañía líder.

En la apertura de la jornada, el presidente de Galicia HUB Defensa, Luis Martínez Gavilán, detalló que «tenemos identificadas casi 300 empresas gallegas con potencial para trabajar en seguridad y defensa; cuando hablamos de Galicia no debemos pensar solo en grandes nombres, sino también en pymes, micropymes, startups y centros tecnológicos que ya están aportando soluciones relevantes».

El presidente de la Cámara de Comercio, José García Costas, señaló que «en Galicia existe un potencial industrial real, diverso y competitivo, capaz de situarse en la primera línea de un sector que está viviendo un profundo proceso de crecimiento y transformación, impulsado tanto por las necesidades de autonomía estratégica europea como por los compromisos de inversión del Estado».

La Jornada tuvo como eje la participación de General Dynamics European Land Systems, un fabricante de equipos originales, integrador de sistemas y proveedor de servicios, con sede en España, que ofrece soluciones de movilidad militar a medida a sus clientes europeos, de la OTAN e internacionales. GDELS-SBS se reafirma como empresa tractora y vertebradora de la industria en el territorio nacional, liderando desarrollo, fabricación y modernización de soluciones para la defensa.