Galicia presentará alegaciones a la planificación eléctrica del Gobierno

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha avanzado que la Xunta presentará este mes las alegaciones al borrador de la planificación de la red eléctrica diseñada por el Gobierno central, al considerar que las actuaciones que propone no se ajustan a las zonas donde existe demanda por parte del sector industrial, como es el caso de Lugo, que queda sin ningún refuerzo en el centro de la provincia. Así lo ha desvelado en su intervención en la Conferencia Sectorial de Energía convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que también solicitó que, por transparencia, en los próximos días el ministerio haga públicos los datos por comunidades autónomas en nuevas operaciones no incluidas en anteriores planificaciones, ya que consideró que, en el caso de Galicia, son muy limitadas.

En este sentido, Lorenzana ha subrayado que de un total de 13.122 millones de euros, a la comunidad gallega tan solo le corresponderían en torno a 350 millones de euros, un 2,7 %, pese a que la aportación gallega al PIB se sitúa en torno al 5,2 %, y además, muchas de las actuaciones incluidas en las propuestas son heredadas de planes anteriores. La provincia de A Coruña se lleva algo más del 50% de la cantidad total (193 millones)

Galicia solicitó más de 8.000 MW de capacidad para poder atender las necesidades energéticas de las iniciativas industriales proyectadas, pero el borrador tan solo contempla algo menos de 2.000.