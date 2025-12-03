Ibex 35
Inditex se dispara un 6,26% en la apertura de la bolsa
La sesión puede ser la octava consecutiva de ganancias en el selectivo español
EFE
Madrid
Inditex, que ha anunciado un beneficio neto récord de 4.622 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (febrero a octubre), un 3,9 % más, se dispara el 6,26 % en la apertura.
La Bolsa española ha abierto este miércoles con un alza del 0,77 %, aupada por Inditex, el valor con más peso del mercado nacional, que tras presentar resultados se dispara, y en una jornada en la que se conocerán una batería de datos macroeconómicos relevantes.
En la apertura de este miércoles, que puede ser la octava sesión de ganancias, el IBEX 35, el principal indicador nacional, alcanza los 16.599,3 puntos tras avanzar ese 0,77 %. En el año, se revaloriza el 43,1 %.
- Una conocida cadena de moda y complementos regresa al centro de A Coruña
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
- Oleiros habilita un aparcamiento público de 80 plazas cerca de la playa de Canaval tras invertir 300.000 euros
- Un poblado navideño a medias en María Pita
- El plan de Parque de Oza en A Coruña proyecta vivienda comunitaria y pisos para estancias cortas
- Un ex del Deportivo hace historia en la Copa de Francia con un equipo de un territorio de ultramar
- Ximo pone el punto de mira en enero y el Dépor no cambia sus planes en el mercado de fichajes