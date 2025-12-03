El sector promotor alerta: "Se vende todo y muy caro, pero así no tendremos un mercado sano"

El sector de la promoción inmobiliaria en España atraviesa un "momento muy dulce" gracias a una demanda sólida y a las subidas generalizadas de precios, pero esta situación no es considerada sana a medio plazo por sus principales actores.

Así lo advirtieron directivos clave como Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Corporación Vía Ágora, y Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, durante la I Jornada Inmobiliaria de Prensa Ibérica.

La gran conclusión es que el mercado está en un punto de inflexión donde el principal reto no es la demanda, sino la falta de oferta, un desequilibrio que incrementa el precio y "está expulsando a mucha gente del mercado".

El promotor pide un mercado más sano y predecible

El diálogo entre Gómez-Pintado y García-Egotxeaga puso el foco en el impacto negativo del alza de precios para los promotores. García-Egotxeaga señaló que las subidas fuertes no son deseables, ya que el encarecimiento de la vivienda se traslada directamente al suelo, un bien escaso, lo que obliga a la promotoras a asumir más riesgo e invertir más capital.

Es mucho más sano un crecimiento en torno al 4%-5% anual Borja García-Egotxeaga — CEO de Neinor Homes

Según Gómez-Pintado, el sector se enfrenta a tres grandes barreras que limitan la capacidad de producción (actualmente en torno a 100.000 viviendas nuevas al año, frente a las 200.000 de los 80 y 90):

Una estructura regulatoria del suelo mucho más compleja.

mucho más compleja. Una política de suelo y urbanismo más lenta y enrevesada.

más lenta y enrevesada. Una transformación de las fuentes de capital, con una financiación bancaria más restrictiva.

Ambos directivos coincidieron en que la clave de futuro es atraer capital internacional, para lo que es imprescindible reducir el riesgo regulatorio y urbanístico.

No obstante, el CEO de Neinor se mostró optimista al señalar que existe un consenso creciente entre las administraciones para simplificar la burocracia, con comunidades como País Vasco, Madrid y Andalucía revisando sus normas urbanísticas para hacer el mercado más predecible.

El presidente de Vía Ágora fue tajante al resumir el gran reto del sector: "El suelo, el suelo. Y el suelo que solo llegará si somos capaces de atraer capital".

La financiación alternativa dinamiza el 25% del sector

La dificultad en el acceso a la financiación tradicional tras la crisis de 2008 está impulsando el papel de las vías alternativas en el sector promotor. Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit, afirmó que la financiación alternativa ya posee cerca del 25% de la cuota de mercado.

Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit. / XAVIER AMADO

Martínez explicó que este método es "tremendamente complementario con la tradicional" , actuando como el "único jugador del sector que puede optar a nuevos proyectos" debido a la restrictiva política de riesgo bancaria. El principal reto es cubrir la necesidad del mercado , ya que el mayor coste para el promotor es el "coste de oportunidad al no poder realizar un proyecto por falta de financiación".

Aunque la financiación alternativa no pone limitaciones en la disposición del préstamo , exige que el cliente tenga una financiación financiera a largo plazo y que se aporte una solución a medio o largo plazo. Pese a que una crisis podría afectarles, el sector cuenta con un "buen colchón” gracias al apoyo de sus inversores

La vivienda asequible, el gran desafío

El problema de la falta de oferta se agrava en el segmento de la vivienda asequible y el alquiler, donde la demanda de este tipo de producto "está por encima del 60% en el mercado", según David Botín, director general de Vivienda Asequible y Flex Living de Aedas Homes.

David Botín, director general de Vivienda Asequible y Flex Living de Aedas Home / XAVIER AMADO

El directivo enfatizó el retraso histórico de España en la producción de vivienda protegida, siendo un país con una renta media que requiere una fuerte apuesta por la asequibilidad.

La solución pasa por la colaboración público-privada, un mecanismo que, según Gómez-Pintado, "está empezando a funcionar" en varias comunidades. Sin embargo, el sector afronta retos específicos en este ámbito:

Financiación. Existe una falta de financiación bancaria específica para esquemas de alquiler asequible a largo plazo, ya que el modelo requiere estructuras financieras distintas a las de la promoción tradicional

Existe una falta de financiación bancaria específica para esquemas de alquiler asequible a largo plazo, ya que el modelo requiere estructuras financieras distintas a las de la promoción tradicional Seguridad jurídica. El capital, que ve en este segmento un mercado incipiente con potencial de rentabilidades, exige sobre todo seguridad jurídica y estabilidad en las reglas del juego, especialmente ante los riesgos ligados a los módulos de precios fijados por la administración.

El ejemplo del Plan Vive de Madrid

Desde la Administración, María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, puso el Plan Vive como ejemplo de éxito, basado en la colaboración público-privada y la adaptación a las circunstancias del mercado (como la extensión de los periodos de concesión ante la subida de tipos).

María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitacion de la Comunidad de Madrid / XAVIER AMADO

La región prevé entregar 8.500 viviendas a través de este plan en 2026, con más de 3.000 ya concedidas en el último año.

La industrialización como factor clave

Un elemento transversal en el debate sobre la productividad y la vivienda asequible es la construcción industrializada. Roberto Campos, director general de Avintia Inmobiliaria, defendió que la construcción del futuro "fundamentalmente va a ser industrializada".

Roberto Campos, director general de Avintia Inmobiliaria / XAVIER AMADO

Campos destacó dos ventajas de este modelo: es más rápido y es una solución ante la falta de mano de obra cualificada en el sector.

Llevamos construyendo desde la época de los romanos de la misma forma. Quizás haga falta una revolución industrial Roberto Campos — Director general de Avintia Inmobiliaria

Flex Living: una solución de alojamiento temporal en crecimiento

Ante las nuevas dinámicas de vivienda, el formato de Flex Living está emergiendo como una opción con cada vez más adeptos.

Kepa Apráiz, CEO y fundador de Katégora y Kora Living (principal exponente en España ), definió el Flex Living como una solución de alojamiento temporal en grandes bloques de edificios que poseen zonas comunes.

Kepa Apráiz, CEO y fundador de Katégora y Kora Living. / XAVIER AMADO

Este modelo se siente "muy cómodo entre los tres y seis meses" , actuando como un punto intermedio entre el alojamiento hotelero y el residencial. El perfil del cliente depende en gran medida de la ubicación del activo. Apráiz subrayó que el operador debe ser el principal actor involucrado , y lamentó que el mercado aún no esté ofreciendo muchas opciones para este segmento, a pesar de su creciente demanda.

El mensaje general de la jornada es claro: el buen momento actual esconde debilidades estructurales. El futuro del sector pasa por que España sea capaz de producir más vivienda, desbloquear sueloreducir el riesgo regulatorio y atraer el capital necesario para una expansión sostenible.