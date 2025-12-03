Los mercados bendicen los resultados de Inditex, que se dispara casi un 9% en Bolsa

Inditex vivió el miércoles la sesión bursátil más brillante del año. El grupo textil se disparó un 8,86% en el Ibex, hasta los 53,42 euros por acción, después de presentar unos resultados que el mercado calificó, de forma casi unánime, como un tercer trimestre «histórico». La reacción devuelve a la compañía a terreno claramente positivo este año, con una revalorización acumulada del 7,6% desde enero, y la sitúa de nuevo a las puertas de sus máximos de todos los tiempos, alcanzados hace justo un año, al borde de los 56 euros.

El entusiasmo de los inversores se explica por la solidez de las cifras. Entre febrero y octubre, Inditex obtuvo un beneficio neto de 4.622 millones, un 3,9% más, en un contexto de consumo más selectivo y divisas adversas. Los analistas coinciden en que el trimestre superó con holgura las previsiones, tanto en ventas como en márgenes, y que la evolución reciente demuestra la capacidad del grupo para gestionar costes y mantener disciplina en inventarios.

El mercado también premió la estrategia comercial. Las firmas de inversión subrayan que Inditex avanza con paso firme hacia un posicionamiento más premium, visible en tiendas emblemáticas, renovación de espacios clave y proyectos como el nuevo edificio de Zara en Arteixo, orientado a producto y tecnología. Este giro, apuntan, se está traduciendo en colecciones de mayor valor percibido y en un impulso adicional para los márgenes.

Optimismo

El arranque del cuarto trimestre también contribuyó al optimismo. Según distintas casas de análisis, la compañía mantiene tracción en ventas y sostiene sus previsiones para el ejercicio, lo que refuerza la confianza en que pueda consolidar rangos altos de cotización. Aunque advierten de que el listón de expectativas es elevado, el sentir general es que, si Inditex mantiene el control de inventarios y la fortaleza de márgenes, las probabilidades de continuidad alcista superan a las de una corrección profunda.

La jornada dejó otra cifra simbólica: la capitalización del grupo cerró en 166.490 millones de euros, lo que confirma la lectura que dominó en el parqué. El mercado no solo aprobó los resultados: los celebró.

Por otra parte, la compañía ha fichado al exprimer ministro italiano Enrico Letta para presidir su consejo asesor internacional, cuya actividad es el asesoramiento al consejo de administración del grupo en materia de geopolítica, economía internacional y otros asuntos globales. Completan su composición Taeho Bark, Simon Fraser, Rafael Gil-Tienda, Anne Lange, Enrique Lores y Marcos Troyjo, según anunció la compañía coincidiendo con la presentación de sus resultados.

Este consejo asesor, cuya creación se anunció en la junta general de accionistas celebrada en julio de este año, mantuvo su primera reunión el pasado 27 de noviembre.

Por otro lado, el consejo de administración de Inditex, previa propuesta de la comisión de Auditoría y Cumplimiento, ha acordado someter a la junta general de accionistas que se celebrará en julio del próximo año, el nombramiento de Deloitte como auditor de cuentas del grupo para los ejercicios 2027, 2028 y 2029, en sustitución de EY.

De esta forma, recupera a Deloitte como auditor de sus cuentas, tarea que ya realizó entre 2013 y 2022, año en el que la compañía eligió a EY.